Con Estay locazioni più facili in Sardegna Il progetto di cinque giovani vuole rendere il turismo delle seconde case più organizzato, sostenibile e attrattivo, riducendo i costi fissi a carico dei proprietari di Lucilla Incorvati

(AdobeStock)

Facilitare la locazione turistica in Sardegna, destinazione sempre in vetta alla preferenze dei turisti e tra le mete più gettonate dagli italiani. In Sardegna le seconde case sono circa 300mila, tante da poter generare un fatturato fino a 6 miliardi di euro. A questo obiettivo punta Estay, start up che vuole rendere il turismo delle seconde case più organizzato, sostenibile e attrattivo. Come? Migliorando la gestione delle strutture ricettive di qualsiasi tipo, scardinando il vecchio concetto di affitto breve dove è solo il proprietario ad assumersi tutte le responsabilità e i problemi.

Il modello di Estay

Il progetto è nato nel 2018 da cinque ragazzi ( Enrico Bertini, Nicola Sabiu e Giovanni Molinari con un Master in Five Stars Hotel Management alla LUISS Business School e diverse esperienze in importanti realtà di hotellerie, Michelangelo Soru e Giada Orrù, laureati a Cagliari e con un altro percorso imprenditoriale alle spalle), che vogliono rivoluzionare l'universo degli affitti in Sardegna. Per venire incontro alle esigenze dei proprietari degli immobili e farli risparmiare su costi fissi a loro carico, Estay ha siglato importanti convenzioni con aziende leader in Italia, come una che permette di avere fonti di energia 100% rinnovabili e a basso costo, un'altra che permette di stipulare un assicurazione sull'immobile a copertura dei danni e che assicura pronto intervento.

Dalla creazione dell’account al verifica costante dei rendimenti

Ad oggi Estay conta circa 130 proprietà, che stanno però continuando a crescere. La società di property management offre ai proprietari la possibilità di massimizzare il rendimento dei loro appartamenti e seconde case attraverso gli affitti turistici. Il team di Estay si occupa della creazione dell'account sul sito; del servizio di home staging (set fotografico professionale); dell'aggiornamento delle tariffe (revenue management); delle pulizie e della gestione degli ospiti. Ai proprietari, inoltre viene data la possibilità di accedere ad una piattaforma in cui possono verificare in tempo reale prenotazioni, prezzi e rendite dell'immobile. Le proprietà, che hanno tutti elevati standard qualitativi, sono quindi inserite all'interno di un vero e proprio sistema di ospitalità turistica, realizzato in modo professionale grazie a tecnologie avanzate e a importanti partnership industriali. Inoltre, le case e le ville sono poi pubblicate nei principali portali online come Airbnb e Booking.com.

Una rete di local manager

Al fine di ampliare la presenza sul territorio sardo e fare networking con chi già svolge questo mestiere, Estay ha creato una rete di Local Manager, professionisti con esperienza nel mercato degli affitti, il cui ruolo principale è la gestione del cliente e delle sue esigenze: dall'accoglienza, alle richieste di supporto in caso di problemi tecnici nelle case, fino al check-out. Un'assistenza costante che ricalca un vero e proprio servizio di concierge, tipico delle strutture di lusso. Estay parallelamente coordina i local manager e si occupa di gestire le prenotazioni, gli annunci e tutta la fase organizzativa prima del check-in. Nel 2021, oltre a presidiare nuove nicchie di mercato e ampliare il numero delle proprietà, gli attuali tre local manager diventeranno 10 con un ampliamento dell’attività non solo nella parte Sud della Sardegna. E' infatti anche prevista l'apertura di una nuova sede centrale ad Alghero, oltre a quella di Cagliari. Infine nell'ottica per destagionalizzare il turismo nell'isola si sta dando la possibilità di stipulare affitti di medio lungo termine, di 3/4 mesi, a prezzi concorrenziali e con la formula “all inclusive”, proprio come negli affitti brevi.

«Grazie al nostro lavoro abbiamo l'ambizioso obiettivo di generare un triplice valore: ai turisti garantiamo un servizio efficace e professionale, ai proprietari un rendimento su immobili che essendo spesso completamente inutilizzati rappresentano solo un costo e all'isola stessa grazie all'assunzione di professionisti locali e all'attrazione di un turismo di alto livello, grazie alla gestione professionale degli immobili»- racconta Enrico Bertini, fondatore di Estay.