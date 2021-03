Con Ethiqueprivee.com arrivano anche in Italia le vendite private «sostenibili»

3' di lettura

Gli zaini Bhangara, in canapa naturale e realizzati da comunità rurali del Nepal, oppure i cosmetici dell’azienda spagnola Beauté Mediterranea, che fa piantare un albero nel nord-ovest del Madagascar per ogni prodotto venduto: entrambi sono in questi giorni disponibili su Ethiqueprivee.com, il primo sito di vendite private dedicato alle aziende impegnate nella sostenibilità.

Nato in Francia da un’idea di Prescillia Pontat, imprenditrice di 42 anni con una lunga esperienza nel mondo retail, come buyer per Intersport e per Showroomprivé, uno dei gruppi leader nel settore delle vendite private, è stato lanciato a fine dello scorso agosto e da febbraio è approdato anche in Italia, Spagna, Germania e Benelux. Pontat racconta di essere stata folgorata sulla via della sostenibilità da una visita ad alcune manifatture di abbigliamento in Bangladesh: «Sfruttamento minorile, condizioni di lavoro disastrose, paga irrisoria...Ho voluto agire per cambiare le cose - spiega -. E per prima cosa ho capito che una produzione etica e più rispettosa dell’ambiente richiede la delocalizzazione delle fabbriche».

Zaino in canapa di Bhangara

Inizialmente Prescillia pensa di lanciare una sua linea di abbigliamento sostenibile e per farla produrre sceglie il Portogallo, «dove l’approccio eco-responsabile è standardizzato, controllato e certificato». E anche se il confinamento che chiude la Francia blocca i suoi progetti, non ferma il suo desiderio di proporre qualcosa di diverso. Ecco allora che nasce e si sviluppa il progetto di Ethiqueprivee.com.

Lo scouting di marchi sostenibili e “local”

Oggi sono oltre 80 i marchi proposti per le vendite private, scelti in base al loro impegno ambientale e sociale: «Il nostro obiettivo è rendere i prodotti eco-responsabili accessibili a tutti - aggiunge -. Accessibile dal punto di vista del prezzo, ma anche nel senso di far scoprire nuovi marchi ai clienti. Utilizziamo molto i social e lo faremo ancora di più in futuro, anche sviluppando collaborazioni con influencer», dice Prescillia Pontat.

Ethiqueprivee.com ha scelto una via “slow” anche per il suo funzionamento: l’ordine dei prodotti, infatti, è inoltrato alle aziende solo dopo essere stati acquistati dal cliente, scelta che elimina il potenziale problema delle giacenze. Di conseguenza i tempi di consegna possono allungarsi rispetto a quelli di siti tradizionali, ma a fronte della consapevolezza di condividere una precisa filosofia di consumo.