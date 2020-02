Con «Eva al volante 2020» solo donne alla guida delle auto storiche

Altra appassionata fu niente meno che la regina Margherita di Savoia, sul trono d’Italia insieme a re Umberto dal 1878 al 1900, poi incoronata regina Madre dopo l’uccisione del consorte per mano dell’anarchico Bresci. La regina non si negò una vera e propria scuderia di automobili, adatte alle diverse occasioni e soprannominate una ad una: “Palombella” per i servizi ufficiali a Roma, “Stornello” per la dama di servizio, “Allodola” per i reali principi, “Alcione” per le brevi passeggiate, “Passero” per la real corte. La sua marca preferita era l’Itala, ma il “garage reale” comprendeva anche Fiat, Rapid e Talbot.

Dalle nobili si passa alle sportive e tra queste va citata la prima donna della Formula 1: è l'italianissima Maria Teresa De Filippis, che debuttò al Gran Premio del Belgio nel 1958 al volante della Maserati 250F. Nella stessa stagione affrontò altri tre GP a Monaco, in Portogallo e a Monza. Nel 1959 disputò solamente le qualifiche del Grand Prix di Monaco, per poi ritirarsi dalle competizioni in seguito alla morte dell’amico Jean Behra durante il Gran Premio di Germania.

Altre note pilotesse italiane sono state Ada Pace, Lella Lombardi (l’unica ad aver conquistato qualche punto iridato in Formula 1), Prisca Taruffi e Giovanna Amati.