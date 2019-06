Con FCA Bank l'auto è «Sempre Nuova»

FCA Bank propone per la prima volta in Italia una polizza assicurativa connotata da caratteristiche innovative. SempreNuova è la polizza dedicata a tutti gli automobilisti che hanno sottoscritto un contratto di Finanziamento o Leasing con FCA Bank, per evitare ogni preoccupazione legata ai piccoli danni alla carrozzeria dell'auto, mantenendola sempre in perfette condizioni. Grazie alla nuova polizza sportellate, bolli e rigature non rappresentano più un problema da risolvere perché SempreNuova tutela la tranquillità del cliente. SempreNuova copre le spese di carrozzeria e riverniciatura fino a 500 euro per sinistro e fino a 2000 euro totali, in caso di graffi e rigature, scheggiature, bolli e ammaccature ed è attiva per tutta la durata del finanziamento. Il tutto con l'ulteriore vantaggio di nessuna franchigia da corrispondere nel caso in cui il danno venga riparato presso un'officina o carrozzeria appartenente alla Rete Mopar di FCA