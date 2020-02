Con il Fesr la Sardegna finanzia l’espansione all’estero delle imprese di Davide Madeddu

Per le piccole e medie imprese sarde arrivano dall'Europa nuove risorse per farsi conoscere nei mercati internazionali. Il tutto passando attraverso processi che possano valorizzare i prodotti locali e conquistare nuove quote di mercato. Proprio in questo contesto e per sostenere le piccole aziende che hanno l'obiettivo di raggiungere nuova clientela anche all'estero la Regione mette a disposizione, attraverso due bandi un milione di euro. Si tratta di risorse che provengono dal Por Sardegna 2014-2020 cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr).

Nello specifico si tratta di due bandi quasi analoghi: il primo da 500 mila euro e denominato “Promozione delle piccole e medie imprese in forma singola” è destinato a tutte le imprese, mentre il secondo a quelle lattiero casearie per la promozione dei prodotti all'estero. Le risorse messe a disposizione, come si legge nei due bandi pubblicati dall'amministrazione regionale e inseriti nel programma dei bandi finanziati con risorse comunitarie, “serviranno per coprire le spese di trasferta e la partecipazione a fiere internazionali, migliorare la ricerca industriale e l'innovazione tecnologica, installare e gestire stand”.

Il piano del sostegno prevede anche un supporto per le spese di trasferta “qualora collegate ad eventi istituzionali inseriti nei calendari della Regione, del MISE o dell'ICE”. Non meno importante l'aspetto legato alla comunicazione e agli strumenti per far conoscere l'attività delle aziende. Non a caso nel bando viene previsto anche il anche il rimborso di spese effettuate per la realizzazione di educational tour, campagne e strumenti promozionali. Un'opportunità per conquistare nuovi mercati e far crescere le produzioni locali seguendo la strada dei collegamenti internazionali considerati una vera occasione di sviluppo economico e produttivo.