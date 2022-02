Con un film, un anniversario, un traguardo: altri modi per dire “cento”

100 chilometri di gara, con 4mila metri di dislivello positivo, per immergersi nella la storia del Chianti. Una sfida fisica che è anche un viaggio nel passato, fra antichi castelli e percorsi affacciati sui vigneti fra i comuni di Radda, Gaiole e Castellina, un tempo terreno di scontri tra Siena e Firenze e che oggi rappresentato la Toscana ancora autentica e il territorio del Chianti Classico, il primo identificato come vinicolo, su iniziativa della famiglia de' Medici, 300 anni fa. Quasi tutto il percorso della Chianti Ultra Trail si sviluppa su strade sentieristiche non asfaltate, alcune delle quali private: una rara occasione per godere di panorami esclusivi sulle colline a perdita d'occhio, su paesaggi di poco mutati rispetto agli sfondi dei capolavori del Rinascimento. La 100 chilometri è la novità di quest'anno che si aggiunge alle altre quattro classiche da 73, 42, 20 e 15 chilometri, tutte con partenza e arrivo a Radda in Chianti. Sono già oltre 1200 gli atleti iscritti alle gare, con 35 nazioni rappresentate, questo il link per registrarsi: www.chiantiultratrail.com.

Ha una storia che risale a metà del 1500 ed è il capo trasversale per eccellenza, a suo agio sui red carpet come nelle gite fuori porta. Se quella del jeans è una storia antica – risale a metà 1500, al blu jeans inventato a Genova – la sfida del presente è ridurne l'impatto ambientale, via via cresciuto anche a causa delle lavorazioni di finissaggio e dell'introduzione di fibre stretch che non lo rendono riciclabile. Da anni Levi's lavora per riprogettarlo all'insegna della sostenibilità – anche come membro del progetto Jeans Redesign lanciato dalla Ellen MacArthur Foundation nel 2019 – e proprio quest'anno alla 101° Edizione di Pitti Immage Uomo ha presentato il suo jeans più eco di sempre: il 501 Designed for Circularity è realizzato con cotone organico riciclato al 100 per cento, seguendo processi di lavorazione da cui vengono eliminati tutti gli elementi inquinanti che altrimenti interromperebbero il processo di riciclo del cotone. Non presenta alcuna fibra sintetica e anche la patch è realizzata in cotone totalmente organico. All'origine, la collaborazione con la startup svedese Renewcell, che ha inventato e brevettato un processo capace di dissolvere abiti in cotone e in altre fibre cellulosiche come la viscosa, in una nuova materia prima: la polpa Circulose, a sua volta totalmente riciclabile e trasformabile in nuova fibra. L’avevamo raccontata in questo servizio sulle nuove fibre e materiali eco pronte a uscire dai laboratori di ricerca e a colonizzare il mercato globale. Ed è anche questa una bella storia di circolarità.

