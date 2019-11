Con fine anno lieve aumento incertezza per prospettive borsa, ottimismo su spread La percentuale combinata di quanti prevedono indici in rialzo o stabile scende infatti in ottobre all’82% dall’85% del mese precedente mentre di conseguenza sale al 18% dal 15% lo spicchio di quanti prevedono ribassi. Il 53% degli operatori vede inoltre un euro stabile nei confronti del dollaro mentre la maggioranza di quanti hanno preso parte al sondaggio, il 68%, non ritiene che la Fed lancerà un nuovo programma di quantitative easing su esempio della Bce. di Corrado Poggi

Lieve calo dell’ottimismo sulle prospettive di borsa per i prossimi mesi. E’ quanto registra il sondaggio di ottobre condotto da Assiom Forex tra i suoi associati in collaborazione con il Sole 24 Ore Radiocor. La percentuale combinata di quanti prevedono indici in rialzo o stabile scende infatti in ottobre all’82% dall’85% del mese precedente mentre di conseguenza sale al 18% dal 15% lo spicchio di quanti prevedono ribassi. Gli ottimisti in ottobre scendono al 44% complessivo, di cui un 6% attende guadagni superiori al 10% mentre in settembre i rialzisti erano il 47% ma con una incidenza minore di super-ottimisti, pari allora al 3%. Invariata invece al 38% la percentuale di quanto attendono una sostanziale stabilità dei mercati nei prossimi sei mesi. “Man mano che ci si avvicina alla fine dell’anno – ha commentato il presidente di Assiom Forex, Massimo Mocio - c’è forte incertezza tra gli operatori finanziari circa il prosieguo positivo del trend borsistico. I fattori a sostegno di questi dubbi sono diversi: dai sempre maggiori segnali di un avverarsi di un rallentamento economico i cui effetti potrebbero farsi sentire nel 2020 fino ad una situazione ancora da decifrare sul fronte degli utili aziendali, che presentano risultati non

sempre omogenei o in linea con le attese. Sullo sfondo, le questioni ancora irrisolte sul quadro commerciale internazionale e sui rapporti futuri con la Gran Bretagna incidono su sentiment, propensione agli acquisti e consensus. Pertanto non stupisce che il mercato in questo momento si stia interrogando su vari aspetti”.



Cambi: 53% operatori vede euro/dollaro stabile, per 35% si rafforzerà

Il sondaggio di ottobre rileva posizioni molto nette rispetto al mercato valutario: secondo le risposte degli operatori, il cambio euro/dollaro rimarrà stabile (53%) o farà registrare un rialzo a favore dell’euro (35%) nel corso dei prossimi sei mesi. A settembre il 47% degli operatori puntava sulla stabilità dei cambi mentre il 30% vedeva un apprezzamento della divisa unica. Rispetto a un mese fa cala invece drasticamente la percentuale di quanti si attendono ribassi per l’euro: in ottobre sono solo il 12% mentre a settembre erano il 23%. “La direzionalità del cambio euro potrebbe risentire della maggiore incertezza legata alla fine dell’anno – ha commentato il presidente di Assiom Forex Massimo Mocio – e infatti la maggior parte degli operatori si attende una sostanziale stabilità della moneta unica nei confronti del dollaro per i prossimi sei mesi anche se una buona percentuale di operatori vede rialzi”.

Spread: 74% operatori lo vede stabilmente sotto i 150 pt