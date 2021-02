Con frigo sanificato, posate sottovuoto e caffè touchless la pausa pranzo è a prova di virus Mentre un accordo Fipe permette agli associati prezzi agevolati per le pulizie dei locali, ecco alcune soluzioni innovative in grado di trasmettere sicurezza ai consumatori di Maria Teresa Manuelli

L'emergenza sanitaria che da quasi un anno ormai ha duramente colpito il comparto della ristorazione, ha conferito assoluta centralità alle operazioni di pulizia e igienizzazione dei locali delle attività commerciali. Per questo motivo, Fipe-Confcommercio, Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, e Afidamp, Associazione fornitori italiani attrezzature macchine prodotti e servizi per la pulizia, si sono unite e hanno sottoscritto un accordo per consentire, per tutto il 2021, la fornitura di materiali e prodotti per la sanificazione e la pulizia straordinaria e ordinaria dei locali a prezzi agevolati.

Un settore, quello del cleaning professionale, che nel 2019 valeva 3,5 miliardi di euro tra prodotti chimici, macchine, carta, panni attrezzature e altri prodotti, e che, durante la pandemia (indagine Afidamp luglio-novembre 2020), ha visto a umentare i fatturati delle aziende produttrici di disinfettanti tra i 100 e 200%. Ma il mondo della ristorazione e del food è alla ricerca di soluzioni innovative, in grado di trasmettere sicurezza ai propri consumatori a 360 gradi.

Il frigo si sanifica da solo

Le nuove politiche di lavoro agile, per esempio, mirano a ripensare gli spazi di condivisione degli uffici, compresi i momenti relativi alla ristorazione. Per assicurare una spesa o un pasto sicuro ai lavoratori senza uscire dal luogo di lavoro nasce MyFridge, un armadio refrigerato intelligente, accessibile tramite codice che si sanifica da solo ed è monitorato da remoto. MyFridge è provvisto di uno ozonizzatore, che effettua cicli di sanificazione continua per tenere bassa la carica batterica, consentendo la conservazione dei cibi in perfette condizioni igieniche e alla temperatura ottimale.

I dipendenti possono selezionare e ordinare online sul sito di Spesafacile, ricevendo un alert che informa dell'arrivo della consegna, all'interno del quale si trova il codice di sblocco per aprire il frigo, evitando il contatto diretto con il rider. Il servizio è dedicato soprattutto a pmi e spazi di co-working in forma di abbonamento mensile.

Breasy

La pausa caffè diventa touchless

L'emergenza sanitaria sta modificando anche il modo in cui i lavoratori italiani vivono la pausa pranzo o caffè. Così il settore del vending si adegua. Breasy, l'app per la distribuzione automatica, ha inserito una nuova funzionalità per avere una pausa caffè in modalità touchless, eliminando la necessità di toccare il distributore. L'utente controlla dal proprio telefono tutte le operazioni che normalmente farebbe di fronte alla macchina: vedere i prodotti disponibili, personalizzare le bevande, consultare le informazioni nutrizionali e completare l'acquisto. Il sistema consente a più utenti di essere connessi nello stesso istante e di navigare nelle selezioni, procedendo con la propria personalizzazione senza impegnare la macchina: una volta completata la scelta, l'app gestisce la coda, rispettando l'effettivo inoltro dell'ordine.