Con la giacca Skidoo Infinity di Napapijri l’economia circolare diventa realtà Disponibile da ottobre, è l’evoluzione di un modello iconico del brand del gruppo Vf, che ieri ha annunciato i dati trimestrali, con ricavi a 2,3 miliardi di dollari (+6%) di Giulia Crivelli

3' di lettura

La sostenibilità paga, si potrebbe dire. Non da oggi, del resto. Il gruppo americano Vf, che sulla corporate social responsibility e l’attenzione all’ambiente ha costruito le strategie di breve, medio e lungo termine, ha presentato un nuovo traguardo, raggiunto dal marchio Napapijri.

Stile e ricerca

Combinando tecnologia rivoluzionaria (per una volta l’aggettivo è davvero appropriato), design all’avanguardia e sostenibilità, il brand ha appena presentato Skidoo Infinity, una giacca ideata per essere riciclata al 100%. È realizzata con Econyl, un materiale anch’esso riciclato. Progettata, testata e messa a punto per tre anni, Skidoo Infinity è l’ultima declinazione della più iconica giacca del brand, Skidoo, ideata nel 1987 (nella foto in alto, due modelli delle passate stagioni e un teaser del nuovo modello). L’innovazione rivoluzionaria sta nella composizione monomateriale della giacca.

Il segreto di Skidoo Infinity

L’imbottitura e i bordi di Skidoo Infinity sono realizzati in Nylon 6, mentre il tessuto principale è fatto di nylon rigenerato Econyl, un filo di Nylon 6 ad alte prestazioni ottenuto grazie al riciclo di reti da pesca abbandonate e altri materiali di scarto. L’utilizzo di un solo materiale semplifica il processo di riciclo, nel corso del quale le fibre vengono lavorate e riutilizzate senza perdite in termini di qualità o caratteristiche originali: ciò significa che il nylon rigenerato Econyl può essere riciclato più e più volte. Scegliendo di utilizzare il Nylon 6 per la realizzazione di Skidoo Infinity, Napapijri ha creato un circolo virtuoso in cui la giacca può essere riciclata e reinventata all’infinito.

Il video dedicato a Skidoo Infinity

L’ambiente come passione

«Come brand che trova le sue origini nello splendido paesaggio alpino, Napapijri ha sempre messo tra le sue priorità la tutela della natura – spiega Vicki Bohlbro, senior marketing director di Napapijri –. Ora più che mai, siamo consapevoli delle questioni urgenti che siamo chiamati ad affrontare collettivamente. Abbiamo scelto di farlo aprendo la strada al futuro della moda con Skidoo Infinity, una giacca che racchiude i nostri sforzi di coniugare design, sostenibilità e innovazione per ispirare, attraverso la circolarità, un cambiamento nel ruolo che il nostro settore deve svolgere rispetto alla preservazione del pianeta e dell’umanità».