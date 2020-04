Con il grano a prezzi record soffrono le farine e i dolci

Nonostante i rallentamenti al momento non esiste comunque, spiega De Sortis, un allarme approvvigionamenti. «I molini hanno scorte sufficienti per scongiurare il rischio di interruzioni produttive, anche i prezzi si stanno stabilizzando seppur su livelli mediamente alti. I segnali di preoccupazione arrivano paradossalmente dal mercato interno, dove stiamo registrando resistenze ingiustificate a vendere da parte dei produttori che ci auguriamo non si trasformino in manovre speculative, soprattutto in un momento come questo. I problemi ci sarebbero se le restrizioni legate al Coronavirus dovessero prolungarsi oltre i due o tre mesi».

Intanto, dopo gli allarmi per la mancanza di piogge in Puglia, principale area produttiva del paese, le prospettive dei nuovi raccolti sono decisamente migliorate e la campagna 2020 sarà anche il banco di prova per la pasta 100% made in Italy che ha conquistato nuovi spazi sul mercato nazionale. «Sarebbe bello, al termine dell’emergenza – conclude De Sortis – recuperare il gusto dei consumi domestici di pasta confermando l’aumento di questo periodo».

