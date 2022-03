Con la guerra servono regole più flessibili per le banche europee

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’emergenza pandemica sta riducendosi, ma non estinguendosi e non vi sono certezze che non si rigeneri prossimamente, ma le sue conseguenze economiche non sono certo estinte. Nel frattempo cresce a dismisura l’emergenza energetica che non riguarda ugualmente tutta l’Europa, ma soprattutto i Paesi, come la Germania e l’Italia, che dipendono da forniture estere e che debbono immediatamente sviluppare nuove efficaci strategie energetiche.

Il conflitto russo-ucraino sta drammaticamente estremizzando tutti i problemi, anche economici. Le sanzioni occidentali verso l’aggressione russa evitano la rassegnazione e l’intervento armato: si confida che siano efficaci, ma non eviteranno certo contraccolpi negativi anche per le stesse economie occidentali.

La Russia, prima del conflitto con l’Ucraina, era l’ottavo fornitore dell’Italia e rappresentava il 14esimo mercato di destinazione delle esportazioni italiane: le importazioni italiane dalla Russia erano di circa 14 miliardi di euro annui, il 3% delle importazioni per il nostro Paese, per i due terzi connesse all’energia. Le esportazioni italiane verso la Russia (per circa 7,7 miliardi) equivalevano all’1,5% delle nostre esportazioni. L’Ucraina era il 31esimo fornitore dell’Italia e il 42° mercato delle nostre esportazioni. Tutto ciò senza considerare gli effetti per l’importante comparto del turismo.

Come due anni fa, dopo il dilagare della pandemia, l’Unione europea si sta muovendo compatta e veloce nel compiere scelte di grande rilievo anche per l’economia e che rafforzano la stessa credibilità della Ue. Occorre evitare che il 2022 divenga un anno di nuova recessione.

Occorre compiere tempestivamente anche una verifica di tutte le regole della Ue per favorire la resilienza e la ripresa di tutti i fattori produttivi delle economie europee. Le emergenze costringono a rivedere innanzitutto la scadenza del 30 giugno prossimo per le deroghe europee per gli “aiuti di Stato”, cioè per le politiche economiche nazionali a favore di imprese e occupazione.