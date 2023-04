Con Guy Bourdin l’eleganza è la protagonista assoluta

Ascolta la versione audio dell'articolo

A Parigi, nel mondo della fotografia di moda, Guy Bourdin era definito “maudit”, un termine riduttivo se si pensa alla sua genialità, al talento dirompente, all'ironia che appare in ogni sua foto. È all'Armani/Silos di Milano la mostra “Guy Bourdin: Storyteller”, 100 fotografie che Giorgio Armani ha selezionato insieme a The Guy Bourdin Estate; visibili fino al 31 agosto scatti iconici e immagini da scoprire o riscoprire.

L'idea della mostra va oltre il luogo comune che avvolge l'artista noto per le sue foto “provocatorie” e costruisce un racconto, una sequenza dell'immenso lavoro di Bourdin che come Armani si è innamorato del cinema, della pittura prima ancora di poterli incarnare: il primo in foto senza tempo, il secondo in una moda assoluta e unica. Entrambe dirompenti e fuori dagli schemi, questo è ciò che maggiormente li accomuna.

Bourdin, nasce a Parigi nel 1928, inizia la carriera come pittore, durante il servizio militare a Dakar nel 1948-1949 scopre la fotografia, nel 1951 incontra Man Ray, sarà il suo grande amico, il mentore: la vena surrealista del fotografo non si spegnerà mai. Colore e bianco nero, due tratti distintivi.

Vogue Paris

Nel 1955 Vogue Paris gli commissiona il primo servizio di moda lasciandogli carta bianca; il rapporto con la prestigiosa rivista continuerà fino al 1987. Con lo stesso spirito anticonvenzionale realizzerà alcune importanti campagne pubblicitarie. La fotografia è solo uno dei tanti strumenti dell'artista, la sua prima mostra è di disegni e dipinti; come un quadro ogni foto rivela un'accurata ricerca di composizione, della luce. 21 fotografie in bianco e nero mostrano come l'espressività di Bourdin sia potente e immediata anche con il più semplice dei contrasti.

Guy Bourdin era stato abbandonato bambino dalla madre, la ricordava come una donna esile, molto truccata e con i capelli rossi. L'ossessione femminile, la ricerca di un volto, un gesto perduto appare in ogni sua foto; colloca le sue modelle in luoghi disadorni e sinistri, le mette a gambe all'aria, in alcune foto compaiono solo le gambe dei manichini, la solitudine regna, eppure l'humour di ogni composizione spiazza il visitatore e strappa un mezzo sorriso.