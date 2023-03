Con HTSI è tempo di Passion for Fashion: la moda e i suoi protagonisti

La seconda puntata alla scoperta degli imprenditori di successo, outsider anagrafici e innovativi, under 30, è dedicata a Violante Nessi e alla sua moda sostenibile, artigianale e su misura.

Fra le novità di questo numero di marzo, una nuova firma si aggiunge al parco scrittori di HTSI, Davide Dattoli. A lui è affidato il compito di raccontare, con uno sguardo concreto e hi-tech, il presente del futuro nel mondo del lusso. Il mondo che verrà e che già un po' è cominciato.

Come sempre, arte e moda sono fortemente collegate. In questo numero, HTSI fa il punto sul mercato dell'arte africana, i cui protagonisti stanno conoscendo un interesse internazionale crescente e che rappresentano un'ottima occasione per chi vuole investire e collezionare. Fra i giovani talenti da scoprire, anche grazie a un'esposizione a Roma, Takoua Ben Mohamed.

Un'altra novità del numero di marzo di HTSI è uno “scambio di ruoli” fra intervistatrice e intervistato. Patrizia Sandretto Re Rebaudengo firma, fin dal primo numero di HTSI, le pagine dei Viaggi d'arte: uno spazio di confronto di saperi e competenze fra collezionisti di tutto il mondo. Mecenate, instancabile imprenditrice culturale, si è assunta in questi anni il compito – semplice e difficilissimo – di fare domande e di raccogliere risposte che sollecitino nuovi interrogativi e aprano esplorazioni e territori non ancora percorsi. Oltre cento interviste, diventate anche un libro (Viaggi d'arte, 2019, ed. Sole 24 Ore). Fino a oggi. Una delle più importanti istituzioni culturali italiane, Palazzo Strozzi, conosciuta per le sue mostre-evento e i grandi appuntamenti espositivi a Firenze, ha appena inaugurato Reaching for the Stars. Da Maurizio Cattelan a Lynette Yiadom-Boakye (fino al 18/6), che celebra trent'anni della Collezione Sandretto Re Rebaudengo. Così per una volta l'intervistatrice diventa l'intervistata e, si misura con il racconto di sé attraverso quelle stesse domande che, numero dopo numero, ha intrecciato con i “colleghi”.

E ancora, fra i protagonisti del numero, due donne, Veronica Bocelli e Simona Zito, raccontano uno speciale progetto che unisce arte, musica, cultura e natura a scopo curativo.