Con Huawei la Cina entra nelle università britanniche e americane I timori per la penetrazione del 5G di Pechino non frenano il gruppo cinese che sta concludendo un accordo con la London School of Economics. Negli Usa, Yale e Harvard sono sotto accusa per i finanziamenti ricevuti dall’estero, Cina compresa di Luca Veronese

Sono sempre più forti i legami di Huawei e della Cina con le più prestigiose università occidentali. E questo nonostante i timori dei governi, europei e degli Stati Uniti, sulla dipendenza da Pechino e dai gruppi cinesi per lo sviluppo della tecnologia 5G. Nel Regno Unito la London School of Economics sta per avviare un progetto di tre anni, finanziato proprio da Huawei, sulle reti di quinta generazione.

Mentre negli Stati Uniti le università di Yale e Harvard sono sotto accusa per la scarsa trasparenza sui fondi ricevuti dai grandi gruppi privati che provengono dalla Cina come Huawei, oltre che dall’Arabia Saudita, dal Qatar, dall’Iran e dalla Russia.

L’Europa e la tecnologia 5G

Da parte di Washington la chiusura a Huawei è totale: per l’amministrazione di Donald Trump la Cina attraverso le tecnologie vuole infiltrarsi nei sistemi economici occidentali, utilizzando in particolare le reti 5G come strumento di spionaggio. È questo uno dei nodi irrisolti dello scontro economico e commerciale tra gli Usa e la Cina. Tanto che lo stesso Trump sta da tempo facendo pressioni sui governi europei, a partire da quello britannico, perché si mettano al fianco degli Usa nel bloccare l’avanzata delle società hi-tech cinesi. All’interno dell’Unione europea, la Commissione di Bruxelles ha definito una serie di indicazioni e limiti, la cosiddetta cassetta degli attrezzi sul 5G, lasciando poi a ciascun Paese la scelta di come gestire i fornitori di tecnologia cinesi. I governi della Ue si stanno muovendo in ordine sparso: da ultimo, il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire, ha fatto sapere che «Huawei non sarà esclusa dal 5G in Francia».

La penetrazione dei gruppi cinesi nelle economie e nelle società occidentali - dai consumi alle punte più avanzate delle nuove tecnologie - è inesorabile e passa anche attraverso i centri di ricerca di eccellenza, come le università.

Huawei entra alla London School of Economics

Huawei sta concludendo un accordo per finanziare con 105mila sterline (circa 125mila euro) un progetto triennale per studiare la leadership del gruppo cinese nello sviluppo della tecnologia 5G, nonostante le preoccupazioni di una larga parte dell’università londinese sui collegamenti finanziari con la Cina.

Secondo alcuni documenti interni - in possesso del sito web britannico OpenDemocracy, ai quali il Financial Times ha avuto accesso - il comitato etico della London School of Economics ha approvato il progetto già a settembre, muovendosi così in netto contrasto con l’approccio adottato dall’Università di Oxford, che l’anno scorso ha deciso di non accettare più i finanziamenti e le donazioni filantropiche di Huawei.

La protesta di alcuni docenti e ricercatori ha in seguito costretto la London School of Economics a rifiutare una donazione milionaria da parte di investitori molto vicini a Pechino.