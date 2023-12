Con Idrogeo pericolosità e frane in tempo reale su pc e smartphone

Un progetto per cittadini e imprese

«I destinatari della piattaforma sono riconducibili a quattro categorie - argomenta ancora il ricercatore -: i decisori, ovvero coloro che devono mettere in campo le misure e strategie per la mitigazione del rischio, i cittadini, i professionisti e le imprese. La piattaforma si rivolge ai cittadini con l’obiettivo - sottolinea Trigila - di aumentare la consapevolezza sui rischi che interessano il territorio in cui vivono e favorire decisioni informate, come ad esempio dove acquistare un’abitazione». Idrogeo si presta anche ad essere utilizzato dalle imprese, per esempio nei servizi di rete, come energia elettrica o gas, che in quelli finanziari, per esempio banche o assicurazioni nelle decisioni su mutui o polizze.

L’intero archivio Idrogeo è aggiornato in tempo reale, sia attraverso i dati che arrivano dagli enti e autorità preposte, sia dai ricercatori che intervengono sul campo. «In questo caso, a un primo inserimento segue una validazione e certificazione successiva». «Idrogeo - sottolinea Mariaconcetta Giunta, responsabile Servizio per l'informazione, le statistiche ed il reporting sullo stato dell’ambiente dell’Ispra - fa parte di un programma di interventi più ampio che riunisce anche altre iniziative e complessivamente vale oltre due milioni di euro». Del progetto, oltre a Idrogeo fa parte Mosaico in cui si ricostruisce lo scenario relativo ai siti contaminati in seguito alla cessazione di attività industriali o minerarie. E poi i dettagli che vanno dalla presenza degli elementi pericolosi allo stato dei progetti per le bonifiche.

Loading...