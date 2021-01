Cartolarizzazioni, Intesa Sanpaolo scommette sul «verde» Prima operazione di cessione di crediti derivanti da aziende che operano su progetti eolici, fotovoltaici e a biomassa. Vale 1,3 miliardi di euro di Maximilian Cellino

Liberare capitale per erogare nuovi finanziamenti alle imprese e al tempo stesso offrire agli investitori (professionali) rendimenti interessanti in un panorama asfittico per i tassi. Intesa Sanpaolo continua a essere particolarmente attiva sul mercato delle cartolarizzazioni sintetiche e aggiunge un nuovo tassello alla propria strategia: un aggancio con i temi ambientali e della sostenibilità che stanno acquisendo sempre più importanza nei portafogli di investimento, a maggior ragione dopo l’avvento...