Con la Iso Rivolta Gt nasce una pietra miliare nella storia dell’auto italiana

Nasce nel 1962 il primo esempio italiano di quella che, sulla carta, potrebbe sembrare l’incarnazione automobilistica dell’uovo di Colombo: una elegante gran turismo, realizzata in piccola serie con tutta l’esclusività del caso, mossa però da potenti motori presi dalla grande serie. Abbiamo detto sulla carta perché poi, nonostante quella che sembra un’idea geniale, nessuna delle aziende che si sono cimentate per realizzarla è sopravvissuta; neppure la Iso che di questo settore è stata senz’altro un’interprete tra le più brillanti avendo creato modelli di grande pregio.

E che in questa iniziativa, inoltre, aveva giocato tutte le sue carte arrivando al punto di smantellare le linee di montaggio dei suoi apprezzati motocicli per far posto a quelle dedicate alla nuova gran turismo; il tutto condito con investimenti di enorme portata dal momento che arrivò a dotarsi di presse per lo stampaggio del pianale quando è noto che la stragrande maggioranza delle vetture appartenenti a questa nicchia di mercato si sono affidate al telaio tubolare non necessitante, per la sua realizzazione, di tali costosissime attrezzature.

Non fu però un salto nel buio in quanto tutto il progetto era stato pensato accuratamente da tecnici di primo livello, tra i quali occorre citare Pierluigi Raggi e Giotto Bizzarrini, coordinati da quel fior di imprenditore che è stato il commendator Renzo Rivolta.

Il prodotto del lavoro di questa squadra venne mostrato ad ospiti e giornalisti il giorno 27 giugno 1962 nel parco della villa dei Rivolta a Bresso (MI), poco distante dall’autodromo di Monza ove, curiosamente nello stesso giorno, stessa sorte toccava all’Alfa Romeo Giulia; una notazione, questa, fatta solo per sottolineare la vivacità della nostra industria automobilistica in quel periodo.

E ciò che gli invitati incontrano a villa Rivolta rappresenta una pietra miliare nella storia dell’automobile italiana, e non solo; italiana perché si tratta del primo esempio tentato dalle nostre parti di proporre sul mercato una gran turismo impostata nel modo descritto, sulla falsariga, per esempio, delle francesi Facel Vega; e non solo italiana poiché esclusivamente alla Iso, come detto, si predispone un metodo produttivo degno della grande serie con le positive ricadute che questo comporta sull’affidabilità generale dell’auto.