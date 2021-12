«Con l’accordo sul lavoro Ita potrà trovare il partner entro la metà del 2022»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Alfredo Altavilla fa la pace con i sindacati. Giovedì 2 dicembre il presidente esecutivo della compagnia ha firmato con otto sigle sindacali (eccetto Usb e Navaid) un accordo che trasforma in contratto nazionale del trasporto aereo il regolamento aziendale che l’azienda del Mef aveva applicato per i dipendenti assunti, dopo la rottura delle trattative in settembre. Firmato anche un nuovo protocollo per le relazioni industriali e un contratto integrativo per Ita per alzare gli stipendi, già tagliati con il regolamento. In quest’intervista Altavilla spiega le intese e il momento di Ita.

Presidente Altavilla, cos’è successo per fare un accordo su quello che prima i sindacati consideravano inaccettabile?

Il dialogo con i sindacati non si è mai interrotto. I tempi sono stati velocizzati dalle esigenze per fare l’alleanza. Ho detto ai sindacati che nella data room con il potenziale partner ci metto tutti i contratti dell’azienda. Quindi se non si fa un accordo ci metto il regolamento ed è permanente.

Una trattativa sotterranea?

Arriviamo alla firma in seguito a qualcosa che è successo l’altro ieri (il 30 novembre, ndr). Ho convinto i commissari di Alitalia a sciogliere il cda di Assaereo, visto che il loro compito era firmare un contratto nazionale che è scaduto il 31 dicembre 2016. È stato nominato un nuovo cda, con management Ita, che ha dato mandato al presidente di firmare un eventuale contratto nazionale.