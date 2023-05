Con l’addio di Fabio Fazio Rai Tre perde il primatista dell’audience

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il programma più visto di Rai 3 che lascia la Tv pubblica. Ringrazia Warner Bros. Discovery, che fa la sua scommessa su Fabio Fazio. E in fondo sorride anche Mediaset. Perché, come rilevano le elaborazioni dello Studio Frasi, tra i sette giorni della settimana è la prima serata di domenica a segnare la maggior distanza tra gli ascolti Rai e quelli Mediaset (+1,8 milioni per il servizio pubblico). E “Che Tempo Che Fa” di quegli ascolti era il vessillifero.

Uno stop dopo 20 anni

Con il passaggio di Fabio Fazio a Warner Bros. Discovery, per un nuovo programma che in autunno lo vedrà protagonista sul Nove, si chiudono quasi 40 anni di militanza di Fazio in Rai e 20 anni di talk Show “Che Tempo Che Fa” che ha garantito alla Rai ascolti di tutto rispetto in oltre 1.200 puntate, fra ospiti d’eccezione e interviste esclusive, da Papa Francesco a Barack Obama fino a Pelè.

Uno share dell’11,8 per cento

Le elaborazioni dello Studio Frasi su dati Auditel testimoniano di un programma “Che Tempo Che Fa” che nel corso del 2023 ha sinora prodotto un ascolto medio di 2,4 milioni di spettatori per uno share dell'11,8 per cento. Nei fatti il programma di Fabio Fazio è il più visto della terza rete Rai, seguito da “Chi l'ha visto” (1,9 milioni). Il tutto per una Rai Tre che ha una media di prime time dell'1,4 milioni e uno share del 7 per cento.

La domenica che distanzia Rai da Mediaset

A conti fatti le sedici puntate sinora andate in onda del programma di Fabio Fazio occupano le prime quindici posizioni tra i programmi più visti di Rai3. Al sedicesimo posto c’è una puntata di “Report” seguita da una di “Chi l'ha visto” e poi ancora “Che tempo che fa”. «Tra i sette giorni della settimana – spiega Francesco Siliato, media analyst dello Studio Frasi – è la prima serata di domenica a segnare la maggior distanza tra gli ascolti Rai e quelli Mediaset con +1,8 milioni per il servizio pubblico. Ancora più elevato, a +2,9 milioni, il vantaggio del servizio pubblico considerando l'ascolto prodotto dalle tre reti generaliste Rai e Mediaset».

Per Nove uno share del 2,1 per cento

Fabio Fazio verrà dunque accolto da Warner Bros. Discovery, editore che con i suoi diciotto canali produce in prima serata un ascolto di 1,4 milioni di spettatori per il 6,8% di share. A guidare l'ascolto dei canali è Nove, canale in chiaro del gruppo media, con 438mila spettatori medi in prime time per uno share del 2,1 per cento. Il programma di punta di Nove è “Fratelli di Crozza, che venerdì sera ha chiuso la stagione con all'attivo una media di 1,1 milione di spettatori per uno share del 5,6 per cento.