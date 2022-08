Con l’afa i ciclofattorini hanno diritto ad acqua, integratori e crema solare

A fronte di ciò, a fronte della «pacifica esistenza dei rischi per la sicurezza dei riders correlati alle elevate temperature della stagione estiva», la società avrebbe dovuto adottare le misure preventive e protettive indicate dall’Inail nel Progetto worklimate, e relativa guida informativa, per la gestione del rischio causato dall’eccessivo caldo.

La tutela vale anche per gli autonomi

L’obbligo di tutela della salute sussiste anche se i rider sono considerati lavoratori autonomi, perché in tal caso ai applica l’articolo 47-septies del Dlgs 81/2015, specifico per i «lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore». Tale articolo dispone il rispetto del Dlgs 81/2008 (testo unico salute e sicurezza sul lavoro) da parte del committente, che deve intendersi richiamato integralmente. Quest’ultimo prevede, tra le altre cose, la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; informazione e formazione adeguate per i lavoratori; la messa a disposizione di attrezzature conformi.