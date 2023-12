Con l’agroforestazione tutela dell’ambiente e terreni più produttivi

Il rischio, dunque, è che i benefici di quest’approccio restino sulla carta, nonostante le interessanti case history raccontate nelle linee guida per l’agroforestazione in Italia, realizzate dalla Rete rurale nazionale. Come lo studio condotto dal gruppo operativo Newton e sostenuto dalla Regione Toscana, per valutare l’interazione tra i bovini di razza maremmana e il bosco nella Tenuta di Paganico, in Maremma.

«Abbiamo messo a fuoco i benefici su suolo, soprasuolo e benessere animale – spiega il responsabile della tenuta, Jacopo Goracci – Con un risvolto anche economico, perché, oltre a ridurre l’uso di foraggi, quest’approccio valorizza i terreni marginali come fornitori di servizi ecosistemici».

Altro esempio virtuoso è l’azienda risicola vercellese Una Garlanda, che ha riconvertito la gestione produttiva verso modelli eco virtuosi: coltiva varietà antiche di riso non ibride, ha riportato l’allevamento delle carpe nelle risaie e ricreato delle zone umide, dove ha reintrodotto le testuggini palustri. «Abbiamo visto come l’agroforestazione crei un bioequilibrio che aumenta la resilienza verso i cambiamenti climatici e la capacità dei suoli di assorbire il carbonio» afferma uno dei titolari Manuele Mussa, pronto ad estenderla alla policoltura di frutti antichi.

Come già fanno in Trentino Chiara Garini e Stefano Benetti, che da cinque anni coltivano alimenti con sistemi agroforestali, azzerando fertilizzanti e pesticidi. «Manteniamo e piantiamo nuovi boschi producendo funghi, erbe aromatiche e frutta, e in questo modo conserviamo i boschi e otteniamo un reddito maggiore rispetto a farne legna» spiega Benetti, il cui fiore all’occhiello sono i funghi shiitake, allevati con il metodo tradizionale giapponese su tronchi di quercia e faggio in una foresta di abeti e destinati a chef stellati del territorio.

