Con l’alluvione perso il grano per 200 milioni di chili di pane

Il maltempo in Emilia Romagna ha distrutto un raccolto di grano tenero equivalente alla produzione di 200 milioni di chili di pane. La stima dei danni per l'alluvione arriva da Coldiretti e Cai, i Consorzi agrari d'Italia, e ridimensiona le stime sulla produzione nazionale di grano. Con una superficie agricola di oltre un milione di ettari coltivati, infatti, l’Emilia Romagna rappresenta un importante distretto cerealicolo di assoluta importanza: su circa 570mila ettari di grano tenero coltivati a livello nazionale, l’Emilia-Romagna ospita 160mila ettari seminati, poco meno del 30% dell'intera superficie nazionale.

L'alluvione è costata all'Emilia Romagna un taglio della produzione tra il 12 e il 15% di grano, con i danni concentrati tra Forlì, Cesena, Ravenna e Faenza e in parte nel Bolognese e Riminese.

A risentire delle piogge incessanti delle ultime settimane potrebbero essere in generale le rese di tutta Italia, che dovrebbero attestarsi a livelli di un’annata ordinaria con 70 quintali a ettaro per il grano duro e di 80 quintali a ettaro per il tenero al Nord, tra i 50 e i 60 quintali a ettaro al Centro, e intorno ai 30-40 quintali a ettaro al Sud.