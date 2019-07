Con l’«America first» di Trump la Cina ha ridotto gli investimenti negli Usa del 90%

È tanto più significativo questo risultato se si considera che le aziende cinesi da un anno sono state interessate da vicino dalle limitazioni e dagli ostacoli posti dall'amministrazione americana. In termini di mancate M&A. E in termini, ancora, di veri e propri divieti al business, come quelli decisi contro Huawei, colosso mondiale delle infrastrutture di tlc e tra i primi produttori di smartphone.



La stessa Huawei ha appena annunciato di aver già siglato oltre 50 contratti per le reti 5G tra Europa, Asia, Medio Oriente e Africa. Tra cui la maggior parte dei contratti – 28 – nel Vecchio Continente, nonostante le pressioni politiche dell'amministrazione sugli alleati. Così, se gli americani non vogliono la Cina, Pechino si sposta altrove ma non interrompe la lunga marcia alla conquista del primato mondiale. Il presidente Xi Jinping è sicuro: arriverà per il 2049, nel centenario della rivoluzione cinese.



Un altro dato. Dall’inizio della presidenza Trump gli investimenti diretti della Cina negli Stati Uniti sono diminuiti di quasi il 90% (88% per la precisione) secondo Rhodium Group. Dai massimi di 46,5 miliardi di dollari del 2016 scesi a 5,4 miliardi nel 2018. L'America first di Trump frena l'economia cinese ma ha come effetto indiretto anche il raffreddamento degli investitori cinesi sul mercato Usa. I consulenti delle grandi banche che lavorano nelle M&A hanno visto ridurre drasticamente gli affari in questi mesi.



La Cina resta il principale creditore americano, continua a detenere la fetta più ingente del debito pubblico Usa. Tuttavia, secondo i dati del Tesoro, negli ultimi anni si è già alleggerita di 1.100 miliardi di Treasury Bond.