Con l’assegno unico già pronti 8 milioni di Isee. La casa peserà di meno

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Nei primi cinque mesi del 2022 sono state inviate all’Inps circa 2 milioni di pratiche Isee in più rispetto allo scorso anno. La corsa delle famiglie a elaborare l’indicatore della situazione economica è sostenuta soprattutto dal debutto dell’assegno unico universale per i figli, per cui è possibile fare domanda senza perdere gli arretrati fino al 30 giugno. Incide l’aumento generalizzato delle condizioni di povertà, ma anche la diffusione di altre prestazioni ancorate all’Isee, ad esempio in seguito all’innalzamento a 12mila euro della soglia per ottenere il bonus gas e luce per far fronte ai rincari.

L’attuale centralità dell’Isee ha spinto così il Governo ad aprire un dialogo con le forze politiche per adattare lo strumento alla nuove esigenze, proprio mentre - nel frattempo - sono quasi esauriti i fondi messi in campo per sostenere i Caf (centri di assistenza fiscale) che ogni giorno dai loro uffici inviano centinaia di Dsu (la dichiarazione sostitutiva unica necessaria per elaborare l’Isee).

Loading...

Le risorse per gli Isee

Finora i Caf hanno gestito 7,72 milioni di pratiche, su un totale di 8.998.629 inviate a Inps nel 2022. Più di un milione, infatti, sono state inviate direttamente dal cittadino o da altri enti, anche tramite procedura precompilata online (il 12% del totale).

«Arriveremo a 10 milioni di pratiche entro fine anno - afferma Giovanni Angileri, coordinatore della Consulta nazionale dei Caf - ma tra poche settimane non ci saranno più risorse per erogare questo servizio gratuitamente e dovremo far pagare i cittadini». La convenzione annuale tra Caf e Inps, infatti, vale 117 milioni di euro, a cui l’istituto ha aggiunto altri 7 milioni di risparmi per gli Isee 2022. Ora però i fondi sono agli sgoccioli. La Consulta dei Caf ha avuto un incontro giovedì scorso con la ministra per la Famiglia, Elena Bonetti, che si è impegnata a sostenere la richiesta di rifinanziamento. L’opportunità potrebbe concretizzarsi nel percorso di conversione del decreto Aiuti, ma bisogna trovare le risorse. «Servirebbero - aggiunge Angileri - circa 32 milioni aggiuntivi per arrivare a fine anno».

Anche nel 2021 furono aggiunte risorse in corsa per far fronte all’aumento degli Isee, ma quest’anno la necessità di farlo era prevedibile. «Per l’assegno unico abbiamo dovuto fare straordinari, aprire nuovi sportelli e oggi non possiamo farci carico dei problemi sociali del paese», conclude il coordinatore dei Caf che mercoledì parteciperà a un incontro anche con il ministero dell’Economia, auspicando che la questione si risolva prima che di creare disagi ai cittadini.