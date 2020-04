Con l’e-commerce gli hub ritornano in città Sviluppatori e investitori internazionali si concentrano sugli spazi di smistamento di merci e prodotti ai bordi e nei centri delle metropoli di Paola Dezza

Una struttura Amazon

5' di lettura

Magazzini, centri di smistamento, hub logistici. Nell’immaginario collettivo enormi spazi adibiti alla ricezione delle merci e alla spedizione finale. Il mondo della logistica in realtà sta cambiando pelle, rapidamente, verso una sfaccettatura di centri che si distribuiscono lungo tutta la catena del consumo.

Il trend era già in atto, ma potrebbe subire una forte accelerazione proprio per il momento storico che stiamo vivendo. La pandemia su scala globale che sta interessando ogni parte del mondo ha di fatto dato una spinta consistente a cambiamenti già in atto. Più commercio online, quindi più necessità di spazi «last mile» ai bordi delle città e «urban warehouse» in centro, per la consegna delle merci a casa degli acquirenti. E Milano anche in questo caso stava facendo da apripista. La Lombardia in generale ha visto di recente il passaggio di un portafoglio da 25 milioni di euro acquisito da Kryalos a Bergamo e Brescia. A marzo è stato ceduto un portafoglio a Turate (Varese) da 40mila mq.

«La nostra strategia si basa su tre linee di sviluppo - spiega al Sole24 Ore Eric Veron, a capo di Vailog (del gruppo Segro), sviluppatore e gestore di spazi di logistica -. Realizziamo “Big box”, spazi di grandi dimensioni (che in genere sono posizionati a 30-50 chilometri dalle grandi città e hanno dimensioni che partono da 20mila metri quadrati e arrivano a 200mila), logistica urbana, i cui spazi vanno da 4mila a 15mila mq, e, infine, city logistic, da 500 a 2mila mq di spazi inseriti nel contesto urbano». Per esempio Vailog sta realizzando per Amazon un centro a Roma di circa 166mila metri quadrati. Per quanto riguarda le ultime due categorie c’è molto interesse anche da parte di investitori internazionali, che cercano soluzioni o portafogli precostituiti.

«Noi lavoriamo su tre piani – dice ancora Veron -: greenfield, ossia costruzione ex novo, demolizione e ricostruzione e riqualificazione di edifici esistenti. A Verona abbiamo restaurato una ex fabbrica di scarpe realizzando un ampio centro logistico. Si trattava di un edificio anche di pregio architettonico». La nuova tendenza che Veron sottolinea è quella di creare spazi per la city logistic nei nuovi sviluppi urbani. «A Parigi per esempio stiamo realizzando piccoli spazi nell’ambito di uno sviluppo a uso misto che comprende residenze, commerciale e uffici». In genere sono spazi situati al piano terra o nell’interrato.

Una delle strutture che fa capo a Vailog

Vailog ha oggi un portafoglio che vale 12 miliardi di euro in Europa, di cui un miliardo in Italia. Il 20-30% (il 20% in Italia) è costituito da spazi di logistica urbana intorno alle principali città, da Londra a Parigi, da Berlino a Monaco, da Milano a Roma.