«Con l’inondazione giù 30 metri di muro intorno all’azienda»

«I nostri clienti non si sono accorti del problema, ma il maltempo dei giorni scorsi ha fatto franare uno dei muri di contenimento intorno all’azienda e ha danneggiato parte del magazzino». A parlare è una delle responsabili della Distilleria Scardina di Monleale (Al), Lorella Scardina. Una frana ha buttato giù circa 30 metri del muro perimetrale dell’azienda provocando un effetto trascinamento dell’acqua importante, con danni economici per 200mila euro. «Fortunatamente il sito produttivo ha retto e siamo riusciti a non fermare, se non per un’ora, la produzione» racconta. La Distilleria Scardina produce materie prime per farmaceutica, cosmetica e alimentare, lavora a ciclo continuo e grazie allo sforzo della rete di aziende partner è riuscita a garantire la continuità produttiva: «Abbiamo protocolli di gestione delle emergenze che hanno funzionato».