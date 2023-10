Con l’Irpef rimodulata no tax area a 13mila euro

LA TASSAZIONE EFFETTIVA Loading...

In un quadro così frastagliato di interventi normativi che si sono succeduti nel tempo, per rendersi conto dell’effettivo prelievo Irpef che subisce il lavoratore si deve tener conto dei diversi regimi di sconti ancora vigenti, come le detrazioni di imposta, e del trattamento integrativo del reddito. In questo scenario non si è tenuto conto delle addizionali regionali e comunali, che scontano regole troppo diverse tra loro.

Ebbene, guardando i dati che emergono dalla tabella quelli sui redditi bassi sembrano confortanti. Fino a 13mila euro i lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e i titolari di borse di studio, nei fatti, non pagano Irpef tenendo conto (come è corretto fare) dell’importo di 1.200 euro di trattamento integrativo che riconosce il sostituto di imposta. Sopra questa soglia e fino a 20mila euro gli stessi lavoratori pagano meno del 10 per cento. Se si analizza lo scaglione dei 25mila euro (più o meno la prima soglia di attenzione del taglio del cuneo contributivo) ci si accorge che il prelievo è inferiore al 15% del reddito prodotto. Se si punta ai redditi di 35mila euro (ossia meno di 2.700 euro mensili) l’effettivo prelievo Irpef si attesta al 21,49%, inferiore all’aliquota nominale del primo scaglione di reddito del 23 per cento.

Bisogna superare i 50mila euro per sfiorare un prelievo effettivo del 30%, fino a raggiungere a regime un prelievo medio del 33,80% per i redditi più elevati. Alla luce dei dati di questa tabella bisognerebbe capire se la delega fiscale possa essere un’occasione almeno per semplificare il sistema di prelievo fiscale dei dipendenti, articolato e complesso (e forse ingiustificato) che si è consolidato negli anni.

