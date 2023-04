Con l’Isee 2023 cresce l’appeal della verifica fai-da-te online

Ascolta la versione audio dell'articolo

Procedure precompilate, dal 730 all’Isee: l’obiettivo è semplificare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Realizzato nell’ambito del Pnrr, il nuovo Portale unico Isee dell’Inps va proprio in questa direzione e riunisce in un solo punto d’accesso le varie modalità di acquisizione dell’indicatore della situazione economica dei nuclei familiari italiani.

La nuova interfaccia rende più agevole l’acquisizione fai-da-te dell’Isee, già richiesto in modalità precompilata online all’incirca dal 15% delle famiglie, che ha fatto domanda nei primi mesi del 2023, rispetto al 12,8% del 2022.

Lo scorso anno l’Inps aveva già superato la necessità che il dichiarante inserisse gli elementi di riscontro reddituali e patrimoniali relativi agli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare: l’autorizzazione alla precompilazione dei dati può essere concessa dai medesimi componenti mediante accesso diretto al sistema Informativo dell’Isee con la propria identità digitale (Spid, Cie o Cns).

Le informazioni precompilate fornite dall’agenzia delle Entrate riguardano: il reddito complessivo Irpef e altri redditi, le spese sanitarie per i disabili, il contratto di locazione, il patrimonio immobiliare detenuto in Italia, il patrimonio mobiliare detenuto in Italia, nonché i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a Irpef erogati direttamente dall’Inps, nei casi previsti dalla normativa. Restano da inserire, invece, i dati sui depositi bancari (i conti correnti attivi vengono rilevati, ma i dati relativi alla giacenza media vanno verificati o inseriti a mano) e quelli relativi all’importo residuo di eventuali mutui ipotecari attivi.

In ogni caso, come accade per il 730 precompilato, tutti i dati “caricati” in modo automatico possono essere accettati o modificati, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall’Inps. È possibile, inoltre, dare l’assenso al precaricamento automatico dei dati dell’ultima pratica presentata all’Inps: per chi ha già elaborato un Isee in passato molte informazioni possono essere rilevate dalla dichiarazione dell’anno precedente (ad esempio, la composizione del nucleo, i fabbricati di proprietà oppure gli identificativi dei conti correnti); solo se nell’annualità presa in esame sono intervenuti dei cambiamenti, come l’acquisto o la vendita di un’abitazione, diventa necessario rettificare tali informazioni.