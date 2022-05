Calcio, con Leao e Tonali il Milan passa anche Verona. Lo scudetto ora è a 4 punti

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

La diciamo o non lo diciamo? Meglio non dirlo, soprattutto in un campionato come questo dove ogni partita sembra sempre più “decisiva “ delle altre. E poi invece è ancora tutto da rifare.

Però dopo questo Verona-Milan (1-3), in cui i rossoneri sono passati dalla città di Giulietta come un vento di tramontana, si può cominciare a dire qualcosa di più preciso, anche se non di definitivo.

Intanto che Stefano Pioli, col suo giovane Milan, la squadra meno pronosticata attrezzata per il titolo, non solo adesso è a quattro punti dallo scudetto ma è anche entrato a pieno titolo nella storia rossonera. D'ora in poi infatti nessuno potrà dire che Verona è “fatale” al Milan.

Il nuovo Milan

Lo è stata ai tempi di Nereo Rocco e Arrigo Sacchi, due pilastri indimenticabili, ma figli di un altro tempo, di un altro secolo, che non si può sempre tirare in ballo per parlare del presente. “Non lasciare che il tuo passato determini il tuo destino” ha detto un vecchio saggio (Confucio) che Pioli deve aver seguito con profitto visto come il Milan, in questi ultimi due anni, è riuscito a sovvertire facili pronostici in un periodo non facile della sua vita societaria. Battere il Verona, squadra in gran forma che ha già sgambettato il Napoli, non era facile. E non lo era soprattutto dopo la facilità con cui l'Inter si è sbarazzata dell'Empoli, un 4-2 arrivato in rimonta ma con una determinazione e una perentorietà che non concedono sconti.

Loading...

Un’Inter vecchia maniera

Un'Inter vecchia maniera, un po' pazza, ma anche irresistibile, con quel Lautaro che ha realizzato 11 reti nelle ultime 11 partite. Non era facile. Per la pressione psicologica, per la giovane età dei milanisti. E poi perchè è quando il gioco si fa duro che bisogna dimostrare di aver le carte in regola. E il Milan, in un ambiente molto caldo (anche se con 16mila tifosi al seguito), c'è riuscito con la maturità della grande squadra che non si disunisce quando, nel primo tempo, va sotto di un gol (Faraoni). A quel colpo, che in altri tempi, anche recenti, avrebbe potuto essere “fatale”, il Milan ha replicato continuando a macinare il suo gioco.

E qui sono emersi i due giocatori attualmente più rappresentativi di questo giovane gruppo: Rafael Leao, sempre più incontenibile nelle sue discese; e Sandro Tonali, schierato da Pioli in posizione più avanzata, che proprio a Verona ha festeggiato il suo 22esimo compleanno. Questo potente combinato disposto (Leao -Tonali) ha schiantato la squadra di Tudor, già messa all'angolo fin dall'avvio. La doccia fredda del gol veronese, non ha cambiato granché il copione. Sia il pareggio (fine primo tempo) che il raddoppio subito alla ripresa sono scaturiti proprio da perforanti discese di Leao concluse due volte in rete dallo stesso Tonali.

Un altro gol, sempre di Tonali, era stata annullato per fuorigioco nel primo tempo. Il 3-1 arrivato grazie a un perfetto diagonale di Florenzi ha solo arrotondato la vittoria. Ora il Milan deve stare in guardia. Anche se si è rimesso in tasca i due punti vantaggio sull'Inter, che è in realtà un +3 considerando gli scontri diretti, il Diavolo ha davanti a sé due ostacoli non banali.