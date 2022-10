Con il lockdown aumentato il gioco d’azzardo: un business per la mafia

Ascolta la versione audio dell'articolo

In Italia a lasciarsi tentare dal gioco d’azzardo, almeno una volta l’anno, sono 18,4 milioni di persone: pari al 36% della popolazione maggiorenne. Un milione e mezzo di questi giocatori ha un “profilo problematico”, fatica a gestire il tempo da dedicare al gioco e a controllare quanto spende, alterando spesso i comportamenti familiari e sociali anche a causa di situazioni di sovra indebitamento e di usura.

L’aumento del gioco d’azzardo on line

Secondo i dati diffusi nel 2021 dall’Istituto Superiore di Sanità, inoltre, a causa della pandemia, il gioco d'azzardo online ha registrato un notevole aumento. Il lockdown non è stata l’occasione per i giocatori di allontanarsi dalla tentazione di sfidare la sorte, ma li ha indotti solo ad una “conversione” al web. Durante il Covid si è giocato d’azzardo su moltissime piattaforme e, spesso, per più tempo. La prova è nei numeri. Nel 2020 è diminuito notevolmente il gioco su rete fisica grazie alle restrizioni e alla chiusura forzata di sale gioco, agenzie di scommesse e Bingo, mentre parallelamente c’è stato un picco del gioco online.Il Covid ha accelerato un processo già avviato: il progressivo aumento del gioco online a discapito della rete fisica, e, per quanto riguarda il primo non ci sono le limitazioni imposte dalle normative locali.

I conti di gioco sulle piattaforme web

Nel 2020, in un solo anno, sono stati attivati ben 4 milioni e 277 mila conti di gioco su piattaforme online (da quando esiste l’anagrafe del gioco d'azzardo online sono stati aperti in totale 13 milioni e 686mila conti compresi quelli del 2020), sono stati puntati 40 miliardi e 50 milioni di euro e sono stati persi 2 miliardi e 356 milioni. In media ognuno, dopo ore e ore di giocate, ha lasciato al banco digitale 670 euro. Nel 2021 in Italia secondo i dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli siamo tornati ai livelli pre-pandemia, raggiungendo quota 110,88 miliardi di euro con un incremento del 25,5% rispetto all'anno precedente. La Spesa per il gioco, nel 2021, è stata pari a 15,42 miliardi di euro, con un incremento del 17,95% rispetto all’anno precedente. Complessivamente il 2021 ha fatto registrare un incremento di oltre il 16% rispetto al 2020 in tema di entrate erariali del settore giochi a fronte di un aumento della spesa dei giocatori di circa il 18% rispetto allo stesso anno.Mentre a livello globale, secondo gli analisti di H2 Gambling Capital, azienda che fornisce dati di mercato e servizi di consulenza, il 2022 minaccia di superare la spesa del 2019. A fronte dei dati sopra citati, il numero ufficiale dei giocatori patologici che effettivamente si rivolgono ai Servizi per le Dipendenze è stimato in appena 40mila persone. Pertanto, la quasi totalità dei giocatori problematici o patologici presenti in Italia non ottiene aiuto e non segue un percorso di cura qualificato, anche perché in diversi casi non sa a chi rivolgersi e con quali modalità.

II progetto “La trappola dell’Azzardo”

Guardando a questa esigenza di sostegno, Avviso Pubblico e Bper banca hanno deciso di realizzare un ciclo di incontri gratuiti riservati a studenti, personale scolastico e a tutti i cittadini per sensibilizzarli sulla necessità di prevenire e contrastare il disturbo da gioco d’azzardo.

Obiettivo principale del progetto, presentato a Roma, è rendere le persone consapevoli di tutto ciò che il gioco d’azzardo comporta, ad iniziare dai rischi di cadere nella ludopatia: una dipendenza che nel 2017 è stata ufficialmente inserita dallo Stato italiano nei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea). Un’intera giornata dedicata alla legalità e alla corretta informazione sul gioco d’azzardo, all’insegna della prevenzione per una patologia che causa problemi alla società, ai datori di lavoro e aumenta il numero di disoccupati e poveri.