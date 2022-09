Con Lotteria filantropica il gioco finanzia progetti per le urgenze sociali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Debutta anche in Italia la prima Lotteria filantropica dove chi gioca, acquistando il canonico biglietto della fortuna, non vince per sé ma finanzia un montepremi interamente destinato al Terzo settore e in particolare a progetti e che rispondono a bisogni sociali urgenti. Al vincitore della singolare riffa spetterà infatti non solo scegliere a quale scopo, tra quelli valutati e preselezionati, destinare l'intero montepremi, ma toccherà anche associare il proprio fortunato nome alla futura realizzazione dell’opera finanziata.

A sdoganare l’istituto con forte mission e vocazione sociale è stata la direzione Giochi dell’agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, all’esito di un’accurata istruttoria innescata da Fondazione Lotteria Filantropica Italia Ente Filantropico, istruttoria che ha autorizzato appunto la prima Lotteria Filantropica Italia. Lotteria il cui intero ricavato, come prevede la legge istitutiva, è destinato alle attività del Terzo settore e dove lo stesso premio ha una finalità interamente sociale.

Biglietti da 500 euro “deducibili”

Dal 1° febbraio e fino al 30 luglio 2023 aziende, ma anche privati, potranno partecipare a questa singolare gara di solidarietà acquistando un biglietto attraverso un semplice gesto di donazione pari a 500 euro, deducibile come previsto dalla norma fiscale specifica (in particolare l’articolo 83 del Dlgs 117/2017).

Al vincitore - individuato con le operazioni di estrazione che avverranno il 9 novembre 2023 - sarà assegnato un premio davvero speciale: scegliere e intitolare a suo nome uno dei progetti sociali proposti da Fondazione Lotteria Filantropica Ente Filantropico. I progetti beneficiari, trasversali a più aree come istruzione, formazione per il lavoro, lotta alla povertà, cura e inclusione per i più fragili, saranno realizzati su scala nazionale, creeranno occupazione in particolare per i giovani, opereranno in una prospettiva di lungo periodo e saranno in grado di auto sostenersi nel medio lungo termine. Partecipare alla Lotteria Filantropica Italia - un progetto interamente digitale sviluppato in collaborazione con Igt Lottery spa - significa in sostanza aderire a un programma di responsabilità collettiva.

L’istituto della Lotteria Filantropica nasce su proposta di Fondazione Italia Sociale attraverso la legge 17 dicembre 2018, n. 136, che all’articolo 18, comma 2 bis stabilisce che «al fine di finanziare progetti filantropici, gli enti del Terzo settore possono effettuare lotterie finalizzate a sollecitare donazioni di importo non inferiore a euro 500, anche mediante l’intervento degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio dei soggetti partecipanti». Il ricavato derivante dalle lotterie filantropiche, aggiunge la norma, «è destinato ad alimentare i fondi dei citati enti per la realizzazione di progetti sociali».