Con “Mammadimeta” piattaforme più sicure per adolescenti e famiglie

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Quanto ne sanno gli adulti sul tema della sicurezza sui social? Come possono aiutare i figli a usare le piattaforme nel modo giusto? Per cercare di rispondere a queste domande, Meta ha lanciato nelle scorso settimane annuncia “Mammadimeta”, la collaborazione con le influencer di “Mammadimerda” per sensibilizzare i genitori sull'importanza di un utilizzo responsabile dei social da parte dei loro figli adolescenti.

Mammadimeta si inserisce all'interno del tour estivo “Uno Spettacolo Esecrabile al Sole” del duo Mammadimerda, composto da Sarah Malnerich e Francesca Fiore, che il 29 giugno sono arrivate anche a Milano, al Castello Sforzesco, con il loro spettacolo satirico che offre anche uno spunto di riflessione sul del ruolo di genitori e figli quando si tratta di digitale.

Con uno speciale sketch, la coppia metterà in scena con ironia e sarcasmo situazioni comuni che i genitori potrebbero trovarsi ad affrontare quando si parla di social media, ma con l'obiettivo «più profondo - spiegano da Meta - di portare i genitori ad interrogarsi e a voler comprendere meglio come guidare i loro figli verso un utilizzo consapevole delle piattaforme».

Loading...

L'obiettivo di Mammadimeta è proprio quello di sensibilizzare gli adulti sull'argomento e fornirgli al tempo stesso gli strumenti necessari per avvicinarsi agli adolescenti, comprendere le loro esperienze e guidarli verso un'esperienza positiva sui social. Durante il tour verrà condivisa con il pubblico u na breve guida a Instagram con gli strumenti dedicati a genitori ed adolescenti per un uso sicuro e consapevole della piattaforma, disponibile anche su mammadimeta.it. Inoltre, Meta ha creato il Family Center, uno spazio che permette di accedere a risorse utili fornite dagli esperti che possono essere utilizzate per sostenere gli adolescenti e che coinvolgono gli adulti nell'esperienza online dei ragazzi.