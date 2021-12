Con Marotta&Cafiero Scampia è diventata piazza di spaccio di libri

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Un a storia di impresa che riscatta e redime un intero territorio. La casa editrice Marotta&Cafiero è il simbolo di una nuova Scampia, che si rigenera mentre cadono le Vele: il più grande complesso di edilizia economica e popolare del Sud, realizzato con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno, crolla a colpi di ruspa (erano sette edifici, ne restano 3), mentre il quartiere prova a rinascere, un libro dietro l’altro.

Espressione di una nuova editoria, indipendente e terrona, che pubblica Stephen King, Daniel Pennac, Günter Grass, ma anche Osvaldo Soriano, Antonio Skármeta, Raffaele La Capria, Ernesto Che Guevara, in versione tutta ecologica (pagine di carta riciclata, stampate con inchiostro di soia, copertine plastificate con amido di mais), la casa editrice napoletana partecipa alla rinascita urbana e sociale di Scampia, coinvolgendo i giovani della comunità. «In quella che era la piazza di spaccio più grande d'Europa oggi si spacciano libri»: per Rosario Esposito La Rossa e sua moglie Maddalena Stornaiuolo, che dodici anni fa hanno ricevuto in dono da Antonio Marotta e Anna Cafiero la loro storica casa editrice di Posillipo, è motivo di grande vanto. Hanno reclutato più di 80 giovani del quartiere, impegnandone alcuni in attività editoriali. Altri sono stati coinvolti in diversi progetti culturali (fotografia, scrittura, teatro, cinematografia), insieme ad associazioni attive da anni sul territorio. Così è nata Scugnizzeria.

Loading...

Esposito La Rossa. Uno dei fondatori e animatori della casa editrice napoletana Marotta&Cafiero

«Guarda che è un sogno impossibile da realizzare, mi dicevano tutti quando scegliemmo di spostare la sede della nostra impresa dal quartiere più ricco di Napoli, Posillipo, a uno dei più degradati. E invece, nonostante lo scetticismo generale, oggi siamo qui, a Scampia, sempre più integrati, più radicati nel nostro territorio», racconta l'imprenditore napoletano.

Il primo colpo grosso risale a qualche tempo fa, con l'ingresso della casa editrice nella rete di distribuzione di Mondadori, insieme a Rizzoli e Einaudi. «Siamo grati per questo a Orietta Fatucci di Einaudi Ragazzi. Ha capito immediatamente la portata del nostro progetto. Così oggi siamo presenti in oltre 2mila librerie». Il secondo? «È stato durante il lockdown del 2020. Eravamo fermi, ma, così come mi hanno insegnato i miei genitori, cercavo di alzare l'asticella. Mi è venuto in mente di contattare Stephen King. Il suo agente mi disse subito che non avremmo avuto i soldi per chiudere un accordo con lui. Ho bleffato un po’ e abbiamo avviato una trattativa. E alla fine Marotta&Cafiero ha pubblicato “Guns. Contro le armi”. Un libro contro la violenza made in Scampia!», rimarca Esposito La Rossa. «Adesso stampiamo King e Pennac e tutti i nostri autori nella Legatoria Tonti, con cui abbiamo costituito un nuovo polo del libro nell'area Nord di Napoli. Dove si stringevano alleanze criminali ora ci sono aziende che creano nuove sinergie».

La produzione libraria riguarda soprattutto la narrativa civile: storie provenienti dai Sud del Mondo, con particolare riferimento alla letteratura africana, araba, serbo-bosniaca e ispanica. Volumi di impegno sociale, politico e ambientale. «Dedichiamo molta attenzione ai giovani autori, agli scrittori di colore, alle narratrici, alle periferie e alla tribù di Napoli. Siamo specializzati sui temi dell’ecologia, dell’antimafia, della migrazione, del revisionismo storico e della decrescita», spiega l'editore.