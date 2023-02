Con Maserati Granturismo Folgore inizia la rivoluzione elettrica del Tridente

Ascolta la versione audio dell'articolo

Promessa rispettata. Era il 2020 quando Maserati annunciava l’arrivo della sua prima auto elettrica entro due anni, novità svelata all’interno di un piano capace di cambiare drasticamente le sorti dell’azienda di Via Ciro Menotti. A meno di 24 mesi di distanza da quell’annuncio, davanti a noi abbiamo parcheggiata la Maserati Granturismo Folgore pronta a farci scoprire come va in pista la prima elettrica del marchio del Tridente. Prima di scaricare gli oltre 700 cavalli sul tracciato di Vallelunga, ripassiamo velocemente il grande lavoro fatto per dare alla luce la sesta generazione della Granturismo proposta naturalmente anche in versione termica. I designer Maserati hanno scelto di dare continuità alle linee della precedente generazione e mantenere le proporzioni classiche delle vetture, a partire dal lungo cofano Come per tutti i nuovi modelli Maserati, a partire dalla MC20, anche il frontale dellla GranTurismo è caratterizzato dalla fanaleria verticale e dal caratteristico “cofango”. Costruita su una piattaforma inedita caratterizzata dall’elevato utilizzo di materiali super leggeri, e dalla possibilità di essere spinta da motori termici o elettrici, la novità di Modena alza l’asticella del mondo delle granturismo e ha tutte le carte in regola per conquistare clienti di Porsche Aston Martin. Il motivo è legato alla cura di ogni particolare, a partire dallo stile fino alle dotazioni o alle prestazioni. Perché se la precedente GranTurismo era un’auto in grado di far emozionare ma dalle pecche evidenti, a partire dalla dotazione tecnologica, ora questo gap è scatto annullato. Ne si ha la conferma appena saliti a bordo, dove ritroviamo l’ambiente già apprezzato su Grecale caratterizzato dai due grandi schermi a centro plancia da 12,3 e 8,8 pollici da dove gestire il sistema d’infotainment Maserati Intelligent Assistant e climatizzazione, a cui si aggiunge un pannello digitale da 12,2” al posto della tradizionale strumentazione. Scorrendo l’elenco delle dotazioni non mancano l’assistente vocale Alexa, connettività Android Auto e AppleCar Play e ricarica wireless.

Promosso a pieni voti anche il comfort di marcia, sia sul fronte assorbimento delle asperità (merito anche dei diversi setting di guida) che dell’insonorizzazione. Aprendo il baule da 310 litri con azionamento elettrico e a piede, si apprezza la presenza del vano passante per gli o oggetti lunghi.

Sotto al cofano della versione termica il motore 3.0 V6 Nettuno negli step di potenza da 490 cavalli della Modena e 550 cavalli della Trofeo, quest’ultima protagonista del nostro primo contatto su strada. La potenza sulla versione elettrica Folgore arriva nominalmente a oltre 1200 cavalli, grazie alla presenza dei tre motori (due sull’asse posteriore e uno sull’anteriore) da 407 cv (300 kW) La potenza reale scaricata a terra sulle quattro ruote motrici arriva invece a 760 cavalli con un picco di 830 cv. Il tutto è alimentato da una batteria da 83 kWh reali con una tensione di sistema di 800 volt, andando così a offrire un’alternativa ad Audi e-Tron GT e Porsche Taycan. La prima elettrica Maserati dichiara un’autonomia di 450 km Wltp e può utilizzare prese fino a 270 kW.

Provata in pista ancora in versione prototipo, la GranTurismo Folgore sulla pista di Vallelunga in versione bagnata ci ha fatto intuire il suo elevato potenziale grazie all’ottimo lavoro in materia di bilanciamento e piacere di guida. Se le prestazioni lineari non sono una novità visto le potenze in gioco, siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalla precisione e dalla direzionalità anche nei tratti più guidati. Non manca la possibilità di modificare radicalmente il carattere della vettura, grazie ai diversi drive Mode con la modalità Corsa pensata per garantire il miglior tempo sul giro. Passando ai prezzi delle versioni termiche si parte da 181.200 per la Modena e si arriva ai 226.200 euro della Trofeo. Per ora nessun listino ufficiale per la Folgore, proposta indicativamente a oltre 235.000 euro.