Con i mercati sotto pressione non sempre il prezzo è giusto Quando i prezzi di scambio dei prodotti finanziari sono dislocati, i partecipanti ai mercati rischiano di prendere decisioni inefficienti di Paolo Pasquariello, Marti G. Subrahmanyam e Davide Tomio

Nel rispondere all’epidemia di coronavirus, investitori, aziende e governi sono spesso guidati prima e giudicati poi dalla “risposta dei mercati”. Questo approccio si basa su una fiducia incondizionata nell’abilità dei mercati finanziari di aggregare informazioni rilevanti in maniera efficiente. In questo articolo invitiamo i partecipanti ai mercati finanziari, le autorità di regolamentazione, e la classe politica ad applicare questo approccio con grande cautela, specialmente durante periodi di crisi come quello odierno.

Numerosi studi dimostrano che i mercati finanziari possono divenire dislocati se soggetti a estrema pressione, nel senso che gli strumenti finanziari scambiati cessano di essere prezzati correttamente, sia in termini assoluti che in termini relativi. Naturalmente, la nozione di “valore assoluto” di uno strumento finanziario (ad esempio un titolo obbligazionari o azionario) rimane oggetto di un intenso dibattito in ambito accademico e professionale. C’è invece unanime consenso sull’idea che i mercati finanziari debbano in generale essere in grado di attribuire lo stesso prezzo a due strumenti finanziari identici. Questo principio, noto agli economisti come la “legge del prezzo unico”, rimane uno dei fondamenti dell’economia finanziaria moderna e, come tale, è alla base dell’enorme mercato dei prodotti derivati.

I mercati finanziari violano la legge del prezzo unico usualmente, ma lo fanno specialmente durante periodi di turbolenza, instabilità, o estrema volatilità, durante i quali l’impianto idraulico della finanza si guasta al punto da creare importanti e spesso durature divergenze tra i prezzi di strumenti finanziari altrimenti identici. Di qui la nomenclatura di “dislocazioni”. Molti studi accademici hanno trovato evidenza di considerevoli dislocazioni nei mercati azionari, obbligazionari, monetari, valutari e delle materie prime, specialmente durante la crisi finanziaria del 2008. C’è, purtroppo, evidenza che delle dislocazioni abbiano cominciato a manifestarsi anche adesso, durante l’epidemia di coronavirus.

Queste dislocazioni non sono solamente una curiosa peculiarità della finanza, ma possono anche creare seri problemi all’economia reale, per almeno due motivi. Primo, investitori, aziende e governi dipendono dal corretto funzionamento dei mercati finanziari per distribuire rischi e allocare risorse. Se dislocati, i mercati finanziari non possono esercitare queste funzioni in maniera efficiente, finendo per danneggiare (invece che aiutare) l’economia reale.

In questo momento, tali problemi sono particolarmente seri nell’Unione europea, i cui membri più severamente colpiti dalla pandemia (come l’Italia e la Spagna) devono fronteggiare costi di indebitamento e oneri finanziari sempre più elevati mentre altri (come la Germania) continuano ad avere un accesso illimitato e quasi gratuito al credito, nonostante ne abbiano meno bisogno.