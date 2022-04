Con Milan-Fiorentina la Serie A debutta nel metaverso

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un’innovazione tecnologica, peraltro è una prima volta assoluta, ma che può aprire la strada a nuovo business per la Serie A italiana. Per la quale, come per tutte le leghe europee, nuove entrate non possono che essere benvenute.

La nuova frontiera per la Serie A si chiama metaverso. La Lega italiana presieduta da Lorenzo Casini e guidata dall’ad Luigi De Siervo ha annunciato di essere «la prima lega calcistica a trasmettere una partita sul metaverso. In occasione di Milan – Fiorentina, esclusivamente nell'area MENA (Medio Oriente e Nord Africa), sarà possibile assistere alla gara all'interno della stanza di Lega Serie A presente nel metaverso di The Nemesis».

«Middle East e Nord Africa - commenta l’ad della Lega Serie A. Luigi De Siervo – rappresentano per noi un'area strategica per la presenza dominante della generazione Z e per la particolare recettività verso le no-vità. Continua così un percorso iniziato con l'emissione dei primi NFT a maggio 2021 e proseguito con la realizzazione dell'International Broadcasting Centre di Lissone. Ringraziamo Tim e The Nemesis per la collaborazione nel raggiungimento di questo prestigioso obiettivo».

La Serie A italiana dunque parte con questa iniziativa volta a valorizzare le possibilità garantite dall’innovazione tecnologica. È da tempo infatti che su metaverso, realtà aumentata, realtà virtuale si concentra l’attenzione del mondo dello sport come di quello dell’entertainment, per i quali il digitale può permettere di abbattere le distanze spazio-temporali - come in questo caso garantendo possibilità di interazione e permettendo ai fan di godersi l’atmosfera dell’evento sportivo “dall’interno” – ma anche di aprire nuovi filoni di business, legati per esempio agli Nft (non fungilbe token) o anche alla possibilità di interagire con atleti e protagonisti del mondo della massima serie italiana