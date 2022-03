Con la minimum tax nuove valutazioni per imprese e Governi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Era il 20 aprile 1961 quando il presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy nel suo “Special message to the Congress on taxation” affermava – poco prima di introdurre quel complesso articolato normativo che va sotto il nome di Subpart F – «In quei Paesi dove le imposte sul reddito sono più basse che negli Stati Uniti, la capacità di differire il pagamento delle imposte americane trattenendo il reddito nelle società controllate fornisce un vantaggio fiscale per le società che operano attraverso filiali estere che non è disponibile per le società che operano esclusivamente negli Stati Uniti ...». Oltre 60 anni dopo, il dibattito sulla introduzione di una imposta minima globale è ancora vivo. Il 20 dicembre 2021 sono state pubblicate le model rules Ocse, seguite a ruota – il 22 dicembre 2021 – dalla pubblicazione della proposta di Direttiva Ue. Pochi giorni fa, il 14 marzo del 2022 è stato pubblicato il Commentario alle model rules Ocse, insieme a una serie di esempi pratici, ed è stata aperta la consultazione pubblica in relazione all’implementation framework del nuovo regime. In parallelo, la presidenza francese è al lavoro per trovare una soluzione di compromesso a livello Ue.

La minimum tax raccoglierà i suoi frutti solo se sarà attuata in modo coordinato e in tempi relativamente vicini da un numero rilevante di Paesi. Sullo sfondo, il nuovo governo di coalizione in Germania, le elezioni politiche in Francia, quelle di mid-term negli Stati Uniti, il finanziamento del piano di ripresa dell’Ue attraverso risorse proprie, e purtroppo – da ultimo – la guerra in Ucraina e le sue conseguenze sullo scacchiere delle relazioni internazionali. La minimum tax (e a fortiori il pillar 1) si basano su presupposti di intensa e costante cooperazione a livello internazionale, cosa che oggi non è più scontata. Anzi.

Da un punto di vista di politica fiscale, la minimum tax segnala un cambio di passo considerevole, con conseguenze politiche molto interessanti e potenzialmente di vasta portata. Queste riguardano l’impatto sui sistemi fiscali domestici e la capacità per gli Stati di introdurre misure fiscali incentivanti per sostenere la propria politica economica. Ciò è particolarmente rilevante per i Paesi in via di sviluppo e in generale per tutti quelli che hanno introdotto zone franche. Ma è anche rilevante per i Paesi che hanno introdotto altri incentivi fiscali significativi per le attività di ricerca e sviluppo, per investimenti 4.0, per riorganizzazioni aziendali.

Il rischio principale è di spostare il problema su un piano diverso. La concorrenza fiscale, non più possibile in relazione all’imposta sul reddito delle società, si potrebbe spostare verso le imposte sulla proprietà, le imposte sui salari, misure non fiscali come finanziamenti agevolati, procedure fast track e simili. Nel contesto europeo, questo potrebbe significare ancora maggior rilevanza delle regole sugli aiuti di Stato, soprattutto dopo la loro recente temporanea disapplicazione e della conseguente discussione sulla loro portata ed eventuale revisione. Pertanto nella fase attuativa i vari Paesi saranno chiamati a effettuare scelte rilevanti di politica fiscale. Sicuramente la più rilevante riguarda una necessaria approfondita revisione degli incentivi fiscali presenti nel proprio ordinamento, al fine di evitare che la minimum tax li renda di fatto irrilevanti (rectius, che ne beneficino gli erari di altri Paesi). Altre scelte rilevanti includono ad esempio:

1 l’applicazione anche a gruppi puramente nazionali (scelta apparentemente obbligata per i Paesi Ue per evitare discriminazioni);