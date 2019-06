Con i Mobility Store prende forma il sistema di mobilità integrata di Leasys

Fca Bank e la sua controllata Leasys sono sempre più al centro della rivoluzione della mobilità in Italia. Durante l'evento “Living Mobility - da un'ora a una vita intera” svoltosi ieri nella sede di Leasys a Roma Fca Bank ha presentato il futuro della propria controllata, che si conferma pioniere nel campo della mobility, con l'obiettivo di fornire una gamma di servizi di mobilità completa a una clientela sempre più orientata a soluzioni su misura. L'evento ha rappresentato l'occasione per introdurre due importanti novità che Fca Bank, tramite Leasys, offre ai propri clienti: i Leasys Mobility Store e la nuova iniziativa con Amazon.it per il noleggio a breve termine.

I Leasys Mobility Store rappresentano punti fisici presso i quali i clienti di Leasys possono scoprire, con il supporto di consulenti specializzati, tutte le soluzioni di mobilità che l'azienda propone. Un ambiente dove il cliente può trovare offerte dedicate al noleggio a breve, medio e lungo termine, al car sharing peer to peer, all'acquisto dell'usato, assistenza, mobilità elettrica e servizi finanziari e assicurativi. Sono diffusi su tutto il territorio in maniera capillare con 100 punti fisici già pienamente operativi e una flotta di 5.000 vetture per il noleggio a breve/medio e car sharing nel 2020.

Leasys punta ad avere 400 punti fisici con oltre 12.500 vetture in Italia, mentre nel 2021 conta di espandersi in Europa con 1.200 Mobility Store e circa 35.000 veicoli. Sono stati progettati all'insegna dell'innovazione tecnologica, adottando soluzioni digitali interattive e saranno inoltre muniti delle colonnine di ricarica a supporto dell'evoluzione del parco auto di Leasys, che sta investendo per raggiungere il 50% della flotta a breve/medio/car sharing elettrificata o ibrida entro il 2020 e il 90% entro il 2021. Inoltre la risposta di Leasys al progresso tecnologico e digitale passa anche attra verso i principali touchpoint online come Amazon. Si tratta di un'iniziativa per offrire il servizio di noleggio a breve termine per la prima volta in Italia su Amazon.it. Nei mesi di giugno e luglio Leasys proporrà al cliente un voucher acquistabile su Amazon per 3 giorni di noleggio a tariffa fissa di 9,99 euro al giorno (totale 29,99 euro) per qualsiasi vettura in flotta, da utilizzare entro il 27 luglio presso tutti i Leasys Mobility Store in Italia. L'iniziativa segue quella del 2016, la prima con Amazon.it dedicata al noleggio a lungo termine in Italia.