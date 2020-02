«Con il modello Olivetti nel Dna abbiamo traghettato la crisi»

Honestamp cresce: alla progettazione e al disegno tecnico viene aggiunta la produzione, con relativa officina. Servono più spazi, così arriva il primo trasloco: l’azienda si sposta a Donnaz e si specializza nella realizzazione di stampi, attrezzi e componenti in serie, sia in materiale metallico che plastico destinati a una vasta gamma di impieghi.

«I nostri clienti spaziano dall’automotive all’informatica all’infotainment, dalla componentistica per l’edilizia al comparto energetico, dall’oil and gas al credito e al medicale» chiarisce Lingeri. Una diversificazione progressiva, costruita negli anni da Antonio e Alfredo Lingeri che gestiscono l’azienda in tandem a partire dal 1975.

«Indubbiamente - dice Simone Lingeri - non ci fosse stata sin dall’inizio questa scelta, anche difficile da portare avanti, costosa e meno remunerativa di altre, oggi non saremmo qui. Saper gestire con la massima flessibilità materiali e settori totalmente diversi tra loro, che richiedono anche standard qualitativi differenti è il nostro valore aggiunto».

Quello di Honestamp è un lavoro dietro le quinte, che non ha come risultato il prodotto finito, ma componenti e strumenti destinati ai clienti che li assemblano per realizzare poi qualcosa destinato al mercato finale. «La nostra è un’attività di precisione - spiega - che esige professionalità e competenze di alto livello e macchinari speciali per la lavorazione dei diversi materiali. Parliamo di frese, macchine per il taglio laser, elettroerosione, torni, piegatrici. Anche nelle nostre macchine utensili si manifesta la diversificazione dell’azienda: le presse di cui disponiamo variano da 10 a 300 tonnellate di pressione. Le prime possono lavorare materiali molto sottili, fino a 5 centesimi di millimetro, le seconde riescono a tagliare lamiere da 7 millimetri di spessore».

L’azienda continua a evolversi: da Donnaz trasloca nuovamente, questa volta a Pont Saint Martin, e a fine anni 90 Alfredo Lingeri viene affiancato in azienda dai figli Mirko e Simone. Il primo si dedica alla parte di sviluppo tecnico, all’attrezzeria e all’officina, il secondo segue la parte economica e commerciale. Più di recente si aggiunge il reparto di prototipazione, che apre a nuovi sbocchi e registra una forte crescita.