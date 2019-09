Con il «modello seriale» di evasione scatta l’aggravante per tutti gli esperti

Per il professionista in materia fiscale, c’è anche il rischio dell’aggravante se mette in atto “modelli seriali”.

Il Dlgs 158/2015 di riforma del sistema penale tributario ha inserito un nuovo comma (il 3) all’articolo 13 bis del Dlgs 74/2000: così ora è prevista un’ipotesi di aggravamento della pena fino alla metà, se il delitto è commesso dal compartecipe nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l’elaborazione di modelli seriali di evasione fiscale.

La norma non è particolarmente chiara lasciando così dubbi sul significato di “modelli seriali di evasione fiscale”. Il rischio è che un determinato comportamento evasivo ripetuto e a beneficio di vari clienti, possa rappresentare un “modello seriale” per un Ufficio, ma non per un altro.

Secondo le prime pronunce della Suprema Corte per la ricorrenza di questa aggravante occorre un presupposto soggettivo ed uno oggettivo.

Sotto il profilo soggettivo i giudici hanno rilevato che la nozione di “professionista” va intesa in senso sostanziale e quindi chiunque, nell’esercizio della professione, svolge attività di consulenza fiscale (commercialisti, consulenti, avvocati e così via).