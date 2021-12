Con la mostra al Museo del Novecento rivalutazione della pioniera Borsari

Anna Valeria Borsari, «Suonare Borsari», 1997

La riscoperta

Il quadro cambia negli ultimi due decenni, quando il video e la fotografia vengono storicamente recuperati; si rinnova l'interesse per l'artista negli spazi no profit (nel 2012 la Fondazione Mudima di Milano le dedica «Qui e altrove») e in ambito museale (nel 2013 al MAMbo di Bologna è nella collettiva «Autoritratti. Iscrizioni del femminile nell’arte italiana contemporanea») ottenendo visibilità da parte di quotidiani e riviste di settore, blog e giornali digitali e tesi universitarie. Considerando le scelte degli anni '80 di non lavorare per gallerie private, di non partecipare ad aste di mercato (ci sono solo due passaggi da Il Ponte nel 2018 e dieci anni prima a Londra da Bloomsbury Auctions con valori scambiati sulle stime basse di qualche migliaio di euro), di non dedicarsi alla promozione, non stupisce la scarsa divulgazione del suo lavoro. La critica ed il pubblico hanno compreso il valore espressivo e avanguardista dei suoi lavori e delle sue tecniche, riconoscendo in lei un punto di riferimento femminista diverso dal modello imperante (non attivo e consapevole ma trasgressivo e riflessivo), e reputano un valore aggiunto l'insistente difesa del proprio lavoro da fraintendimenti.

La svolta

La grande esigenza di produrre, il poco tempo da poter dedicare alla promozione e alla distribuzione, l’interesse ridotto degli anni ’70 e ’80 per la sperimentazione e per il video, la scelta di non lavorare con gallerie private, furono le cause della scarsa commercializzazione delle sue opere. Il convinto rifiuto di qualsiasi etichetta per il suo lavoro e la diffusione di opere a basso prezzo la penalizzano nell’identificazione sul mercato e nel miglioramento della sua posizione. Del resto inviti a rassegne, festival, manifestazioni sono giunti soltanto quando il video viene storicamente recuperato. Pertanto, nei prossimi anni, soddisfatte determinate condizioni quali il sostegno da parte di una galleria che condivida il suo stesso sistema di valori – la mostra al Museo del Novecento ha risvegliato l’interesse di diverse gallerie –, il rinnovamento della propria ricerca e dell'uso artistico dei media, avviato con il progetto “Anna Battistini è su Facebook” (progetto del 2019 che ha lo scopo di mettere al centro l'individuo in una società sempre più impersonale, incentrato sulla concezione di identità individuale concepita nel suo rapportarsi con l'altro da sé), l'aggiornamento del proprio archivio, nonché l'ingresso nel mercato di numerose opere ancora in mano all'artista, è prospettabile un aumento delle sue quotazioni di mercato.

Nonostante lo stile sperimentale e le scelte controtendenza operate nell'arco della sua carriera artistica, il mercato inizia a valutare diversamente il suo iter intellettuale, capace di quell'indipendenza solenne di pensiero e di fare, tipico di chi ha scelto di non tradire la propria libertà e i propri valori.

* Studenti del XX Master Economia e management dell’arte e dei beni culturali della 24Ore Business School