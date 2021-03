Con la Murciélago la Lamborghini scopre la qualità di casa Audi

Nel 2004 le prime due novità: una quasi assurda Roadster con tettuccio in tela adatto solo in caso di pioggia a bassa velocità e la variante con il cambio robotizzato E-Gear: un meccanismo suggestivo in quanto richiama le auto da competizione, ma ben lontano dagli attuali doppia frizione come velocità di cambiata ed affidabilità nel tempo.

In quel periodo si cominciò ad intuire inoltre che questo nuovo Toro (Murciélago, pipistrello in spagnolo, fu un nerissimo esemplare che si guadagnò la grazia del torero per il suo incredibile valore nel combattimento) non avrebbe potuto restare ancora a lungo immune dalla tradizione di famiglia ed insensibile ai richiami della clientela; si assistette così alla consueta arrampicata verso potenze sempre più mostruose accompagnate da interventi stilistici sempre più invasivi.

Alettoni e prese d’aria spuntarono in proporzione diretta con i CV; prima timidamente con la LP (Longitudinale Posteriore) 640 (i CV) da Ginevra 2006; vennero poi evidenziati da colorazioni sgargianti sulla serie speciale LP 650-4 Roadster che si affiancò alla Roadster standard dal Marzo 2009 fino al raggiungimento dei previsti cinquanta esemplari, per finire con i 350 esemplari della 670-4 SV (Super Veloce), sempre del 2009, che potrebbe anche sembrare l’auto di Goldrake viste le ali applicate e le grafiche della carrozzeria.

Per quanto, occorre dirlo, ne ha anche piena giustificazione visti i 342 km all’ora raggiungibili con commisurate accelerazioni e velocità in curva nonché le aspirazioni corsaiole che portarono alla partecipazione a vari Campionati FIA GT tra il 2006 ed il 2010. Anno in cui la Lamborghini Murciélago cederà il posto all'erede Aventador dopo 4.099 esemplari costruiti delle varie versioni: un incontestabile successo.

Oggi si trova in quel ristretto cono d’ombra che colpisce quasi sempre questo tipo di auto per un breve periodo a cavallo del compimento dei venti anni di età e, potendo, sarebbe sbagliato non approfittarne. È un film già visto con tutte, indistintamente, le sue progenitrici che dopo qualche anno ulteriore hanno visto le loro quotazioni salire alle stelle uscendo dalla portata di tanti appassionati che avrebbero potuto cogliere l’attimo: con poco oltre i centomila Euro si può acquistare un’esemplare di tipo base che, come detto, secondo noi è il più elegante per poi salire man mano che aumentano le potenze e gli alettoni. Tutte sono investimenti eccellenti: ma occhio alle false 670-4 SV e calda raccomandazione per il cambio manuale.