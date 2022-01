Con MyLab Nutrition gli integratori sono costruiti su misura per il cliente

Ascolta la versione audio dell'articolo

All'inizio dell'autunno è finita sotto i riflettori per aver annunciato la chiusura di un round di finanziamento da 600mila euro sottoscritto da Cdp Venture Capital Sgr (il fondo di investimento per l'innovazione di Cassa Depositi e Prestiti) in co-matching con LVenture Group, uno dei principali acceleratori di startup italiani, e altri investitori, tra cui Net4Capital. A inizio dicembre ha ottenuto la certificazione Friend of the Sea (Fos) quale riconoscimento per promuovere la sostenibilità dei propri prodotti a base di ingredienti marini.

Per la startup romana MyLab Nutrition, nata nel 2018 (anno in cui ha vinto il premio Food Innovation e Nutraceutica allo Startup Innovation Award) e attiva nel campo degli integratori alimentari con quattro diversi marchi è stata indubbiamente un'ultima parte di 2021 molto intensa.

E ora il nuovo anno si apre, come ha confermato il ceo e co-founder della società, Gianluca Perra, con l'intento di investire il capitale raccolto per consolidare la posizione sul mercato italiano, con la prospettiva di un'espansione all'estero nei prossimi anni. La convinzione di continuare a crescere e diventare un punto di riferimento (a livello nazionale almeno) del settore deriva da due fattori: l'aumento progressivo dell'interesse verso i prodotti dell'integrazione alimentare e di quelli Made in Italy in particolare (siamo il primo Paese in Europa per livelli di produzione e consumi) e un'offerta a misura di consumatore grazie a un sistema di consulenza digitale del tutto personalizzata e basata su un'intelligenza artificiale proprietaria.

Grazie ad algoritmi sviluppati “in house”, in altre parole, MyLab è in grado di personalizzare la scelta degli integratori alimentari più idonei per le esigenze di benessere di ogni singola persona.Partita con soli tre referenze a catalogo, MyLab Nutrition ha superato da tempo quota 100 e ha in T-Rex Integratori (linea dedicata all'attività sportiva) il marchio più venduto. Nutracle, a base di estratti di erbe naturali, è invece la famiglia di prodotti rivolta al benessere quotidiano mentre Suprapet è quella dei mangimi complementari per gli animali domestici. A completare il cerchio c'è infine MyLab Nutrition, la linea di integratori tascabili monodose.

La diversificazione dell'offerta legata alla scelta strategica di indirizzarsi a tutta la famiglia, in effetti, è uno dei punti di forza della startup e il cambiamento di abitudini dei consumatori dovuto alla pandemia (la vendita di integratori online è cresciuta in Italia del 45% nel 2021 e si stima possa aumentare ancora nel corso dei prossimi anni) ha inciso in positivo sulla popolarità del brand

Come funziona il sistema di “consulenza interattiva” della startup è presto spiegato. Basta infatti rispondere alle domande del questionario online sul portale dedicato e in pochi minuti si ricevono suggerimenti mirati su come, quando e quali tipologie di integratori assumere tenendo conto di eventuali intolleranze, patologie, particolari alimentari, stato di gravidanza o allattamento e molto altro. Il resto, per assicurare ai clienti la massima qualità dei prodotti acquistati, lo fa MyLab Nutrition garantendo una produzione al 100% italiana e l'osservanza di rigide normative per il controllo degli integratori dalle prime fasi della produzione fino allo stoccaggio e alla spedizione. E ad arricchire il curriculum della società c'è infine la collaborazione in essere con l'Università di Roma La Sapienza, che ha selezionato una commissione di una quindicina fra medici e nutrizionisti per migliorare ulteriormente la precisione delle risposte fornite dall'intelligenza artificiale.