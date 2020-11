Con un numerino in fila come all’ufficio: il fallimento della cultura digitale

Ma ero stato troppo ottimista: il conteggio è fermo da mezz'ora: alle 10,11 siamo ancora a quota 169.689. Sarà lunga!

Intanto mi metto a lavorare ma non riesco ad ingoiare la rabbia. Confesso: non ho mai fatto un click day, ma ora che ci sono in mezzo non riesco a capacitarmi di come centinaia di migliaia di persone siano oggi impegnate per ottenere al massimo 500 euro, che non sono noccioline, intendiamoci. Ma rischiano di perderci una giornata…

Evidentemente la Pubblica amministrazione non ha capito ancora la lezione del digitale: se ci si limita a replicare l'esperienza fisica in digitale si va incontro a un fallimento totale.

Così è il click day: stiamo replicando una coda fisica con i numerini, come se fossimo in un enorme sala d'attesa virtuale. Invece il digitale richiede un ripensamento complessivo dei processi, da zero, se vuole essere d'aiuto, soprattutto nel rapporto tra Stato e cittadino.

Sarà banale ma continuo a pensare a mio figlio che, come tanti altri della sua generazione, è abituato ad avere un'esperienza liquida online, senza frizioni e senza ostacoli. Così dev'essere, se no diventa non solo inutile ma anche dannoso. Ore 10,33: siamo bloccati ancora al numero che so ormai a memoria.