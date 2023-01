Con la nuova app del Sole 24 Ore le notizie diventano personalizzate

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Sole 24 Ore rinnova la propria app, che diventa una vetrina più immediata e accessibile ai contenuti informativi del gruppo: il giornale, sfogliabile su tablet o smartphone appena dopo la mezzanotte, gli inserti, i podcast, le notizie in tempo reale.

La nuova versione dell’applicazione è disponibile sull’App Store per i dispositivi Apple e sul Google Play Store per il mondo Android.

Frutto di un costante lavoro di innovazione, sia in termini tecnologici che di formati narrativi, e di un continuo processo di semplificazione nell’accesso all’informazione del Sole, all’insegna di un approccio digital first, la nuova app punta decisamente sulla personalizzazione dei contenuti e sull’introduzione di nuovi formati pensati proprio per la fruizione in app, così da offrire un’informazione sempre più disegnata sulle abitudini ed esigenze degli utenti.

Una nuova vetrina

Tra le principali novità, illustrate nelle immagini in pagina, c’è la nuova vetrina del Quotidiano che consente di accedere dalle 00,30 alla copia digitale del Sole 24 Ore e degli inserti in edicola. La nuova versione, inoltre, consente un accesso più rapido ai podcast, alle notizie dal sito e ai prodotti premium, all’archivio degli inserti del quotidiano e ai principali libri in catalogo: tutta la ricchezza dell’offerta informativa del Sole 24 Ore è così a disposizione alla prima apertura dell’app con la possibilità di attivare subito le notifiche per non perdere le principali notizie della giornata.

News personalizzate e video

Altro aspetto chiave è costituito dalla nuova area “Discover”: progettata con un design distintivo e accessibile gratuitamente, offre una selezione di notizie profilate sugli interessi degli utenti, accanto ai nuovi video in formato verticale, per una fruizione dedicata da app.