«Rifiuti, con la nuova Tari stop agli aumenti non giustificati delle tariffe» Parla il presidente di Arera, l’autorità che vigila sui servizi di rete. Dal 1° gennaio debutta il nuovo tariffario, in base al quale il prelievo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sarà collegato a efficienza e qualità di Gianni Trovati

(IMAGOECONOMICA)

3' di lettura

La nuova Tari «non stravolgerà le tariffe attuali» ma «impedirà aumenti ingiustificati». Da presidente di Arera, l’Autorità che dall’energia e il gas ha esteso nel tempo i propri compiti al servizio idrico e ai rifiuti, Stefano Besseghini deve avere una visione a tutto campo dei servizi a rete. Ma negli ultimi mesi l’igiene urbana è stata costantemente al centro della sua agenda. Perché dal 1° gennaio parte appunto la “nuova Tari”, cioè la tariffa rifiuti disciplinata dal metodo tariffario costruito da Arera che fa debuttare la regolazione indipendente in un settore che finora se ne era tenuto a debita distanza. Un debutto non semplice, che ha acceso timori e resistenze nelle amministrazioni locali. Ma il metodo della consultazione sembra aver appianato molti ostacoli. In attesa della prova sul campo.

Fino a oggi la tariffa rifiuti ha cambiato molti nomi ma non ha abbandonato una condizione di sostanziale anarchia, con il risultato che utenze identiche pagano conti diversissimi da Comune a Comune. Con il nuovo metodo ci dobbiamo aspettare che aumenti il conto di chi fin qui ha pagato meno, e viceversa?

No, perché per iniziare non abbiamo puntato sul riallineamento. Il metodo tariffario si occupa ora del discorso dei costi complessivi da coprire con la tariffa, definendoli in modo più puntuale. L’obiettivo è evitare incrementi irrazionali, come ci sono stati fin qui, e di legare le potenzialità di crescita tariffaria a parametri di efficienza e qualità del servizio. Si tratta, per così dire, di un metodo rispettoso delle situazioni territoriali che trova.

Ma così non rischia di “rispettare” anche le distorsioni che si sono sviluppate negli anni?

Bisogna costruire anche un consenso intorno alla regolazione, che non può pretendere di rivoluzionare di botto un sistema. Perché la regolazione indipendente ha anche obiettivi impliciti di medio periodo. Per esempio quello di incentivare una gestione del servizio di igiene via via più industriale e meno collegata alle esigenze dei bilanci comunali. Anche la proposta di scollegare dalle scadenze dei bilanci preventivi i termini di approvazione dei piani economico-finanziari della Tari, che ci ha trovato d’accordo, va nella stessa direzione.