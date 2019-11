Con una o più azioni isolate può scattare lo straining

(Marka)

Lo straining, o mobbing attenuato, prende il nome dal verbo inglese “to strain”: stringere, distorcere, mettere sotto pressione. Indica una situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima (il lavoratore), subisce dall'aggressore (lo strainer) che solitamente è un superiore, almeno un' azione ostile e stressante, i cui effetti negativi sono di durata costante nel tempo. La vittima, inoltre, deve trovarsi in persistente inferiorità rispetto allo strainer, la cui azione viene diretta volontariamente contro una o più persone, sempre in maniera discriminante. L'aggressione si sostanzia dunque con una singola o rare azioni isolate, ma che hanno effetti lesivi della integrità morale del lavoratore, come ad esempio un demansionamento preordinato all'umiliazione della professionalità del destinatario (si vedano l'ordinanza della Cassazione civile, sezione lavoro, n. 24883 del 4 ottobre 2019 e la sentenza della Corte d'appello di Roma, sezione lavoro, del 4 giugno 2019).