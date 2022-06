Con Octo Bulgari batte tutti i record

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Già nei primi mesi di quest’anno Bulgari ha dedicato vari momenti importanti all’orologeria, uno dei quali, a marzo, ha avuto come sfondo il Pantheon di Roma. L’occasione è stata il decimo anniversario della collezione Octo, dove la maison ha presentato quello che al momento è l’orologio più sottile del mondo: l’Octo Finissimo Ultra, spesso solo 1,8 mm, in edizione limitata a 10 esemplari e con otto brevetti.

«Un modello che ha avuto un grande impatto», conferma Antoine Pin, managing director della business unit orologi di Bulgari. La celebrazione non si è fermata a quel pezzo straordinario, ma è continuata con i modelli Octo Finissimo Automatic e Octo Finissimo Chronograph Gmt Automatic, entrambi 10th Anniversary Edition, realizzati in 200 pezzi ciascuno, che mostrano sul quadrante gli sketch realizzati all’epoca del lancio di Octo da Fabrizio Buonamassa Stigliani, direttore del Bulgari Watch Design Center.

«Sono tutti e due già in consegna – continua Pin –. Octo Finissimo (declinazione di Octo introdotta nel 2014, ndr) con la sua forma ottagonale e l’unicità dei materiali usati, ci ha permesso in poco tempo di diventare per gli addetti ai lavori uno dei marchi leader del settore per innovazione tecnologica». Con Octo Finissimo Bulgari ha segnato ben otto record orologieri. «Ognuno dei quali ha accelerato il successo di una collezione che finora ha ricevuto oltre 60 premi internazionali, puntualizza il manager –. Con l’ottavo record di quest’anno possiamo dire di aver chiuso l’ottagono… Ora possiamo esplorare approcci diversi». Vista l’esperienza raggiunta in questo senso, a gennaio, alla Lvmh Watch Week (Bulgari è uno dei marchi del gruppo francese) la maison ha svelato il calibro Piccolissimo, uno dei più piccoli sul mercato (12,30 mm di diametro, 2,5 mm di spessore e 1,3 grammi di peso).

«Lo abbiamo presentato negli orologi gioiello femminili Serpenti Misteriosi, ma abbiamo molte altre idee in cantiere», anticipa Pin. Alcune di queste si vedranno alla prossima fiera di Ginevra, visto che quest’anno Bulgari non vi ha partecipato? «Siamo sempre favorevoli alle fiere, momenti che uniscono la comunità orologiera e che noi riteniamo molto importanti. Lo dimostrano i Geneva Watch Days di cui siamo tra i fondatori. Durante i giorni di Watches and Wonders eravamo al President Wilson Hotel Geneva, dove abbiamo accolto clienti e stampa. Per il 2023, siamo aperti a partecipare se sarà disponibile uno spazio adatto alle nostre esigenze», conclude Antoine Pin.