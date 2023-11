Con OG Music i fan possono investire sui diritti musicali delle nuove promesse della scena

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Una vetrina per artisti emergenti, produttori ed etichette discografiche indipendenti. Ma anche un’occasione per coinvolgere gli appassionati in un’esperienza musicale a 360 gradi, aiutando le nuove leve a muoversi nel business e a puntare al mercato mainstream. È con queste poche frasi che si potrebbe descrivere l’idea alla base di OG Music, il primo marketplace su blockchain per i diritti musicali in Italia che offre a giovani talenti esordienti la possibilità di poter contare sugli investimenti di fan o investitori terzi per sviluppare il proprio progetto musicale.

Mettendo in collegamento interpreti, label e figure della music industry con un parterre di potenziali investitori, la piattaforma consente ai fan di diventare co-proprietari di una quota dei diritti e dei guadagni di una canzone o di un album e al cantante di monetizzare in anticipo la sua musica attraverso l’interazione con la community. Tutto grazie a un meccanismo di tokenizzazione digitale, che converte in token diritti di proprietà, flussi di royalty e licenze creative. Trasformandole in Nft (acquistabili con carta di credito o pagamenti crypto) e rendendo accessibile a un pubblico più ampio del normale (e con diversi livelli di capitale) una preziosa opportunità di investimento.

Loading...

Come nasce OG Music

Una forte passione per la musica e l’aver vissuto da vicino le difficoltà che un’artista alle prime armi deve affrontare per farsi notare sono stati la miccia che ha spinto i due founder della start up OG, Edoardo Tamburi e Federico Fundarò, a tentare il tutto per tutto. «L’esperienza personale ci ha dimostrato che per chi inizia il problema non è trovare i primi 50, 100 o 200 fan, quelli che si possono considerare lo zoccolo duro, ma fare leva su quella fanbase per ingrandirla sempre di più». Pur partendo da un’idea sicuramente già ben attecchita nel settore, la scelta di valorizzare nomi poco noti è legata anche al vantaggio finanziario che può derivarne sul lungo termine. «Si può quasi considerare una sorta di donazione. Un cantante mi piace, decido di investire una cifra su di lui e se il suo progetto va bene, tra un anno lo ritrovo su tutti i giornali e mi accorgo di averci guadagnato. Se va male, invece, riuscirò magari a incassare il 20, 30 o 50 per cento dell’investimento iniziale ma l’ho comunque aiutato», spiegano. «Questo concetto ci è sempre sembrato fondamentale per far crescere gli artisti e dar loro un valore aggiunto».

Come funziona

Ma come funziona il sistema? L’artista che sta lavorando al suo nuovo singolo e decide di collaborare con OG Music vende una parte dei suoi diritti master e editoriali per un determinato periodo di tempo. Viene quindi concordata una valutazione ipotetica, in base a una stima dei futuri ricavi che potrebbe accumulare. Dopo aver inserito il progetto sulla piattaforma (in modo da renderlo consultabile ai papabili investitori), viene aperta la finestra di investimento. A questo punto, i fan possono decidere di acquistare parte dei diritti dell’artista, facendo offerte sugli asset disponibili.

Se, al termine della finestra, viene raggiunta la soglia fissata (in genere un quorum equivalente al 70 per cento), l’investimento si considera riuscito. Si tratta di un’opportunità win-win per entrambe le parti: l’artista riceve i soldi che sono stati investiti, gli utenti la percentuale di proprietà dei diritti che hanno comprato. Diventando, in parallelo, anche i detentori del futuro reddito da royalty prodotto dalla quota acquisita. Ad affiancarli nella riscossione delle entrate è sempre il marketplace: OG Music raccoglie il guadagno delle royalty dai vari distributori (ad esempio piattaforme streaming come Spotify o Apple Music) e ri-distribuisce le cifre pro-rata ai singoli proprietari, accreditandole nei loro wallet digitali.