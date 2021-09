Con OlivYou l’extravergine di oltre 100 produttori selezionati si compra online

4' di lettura

Nasce nel 2017 e l'idea di darle vita è venuta (insieme ad altri soci) a Massimo Boraso, già fondatore dell'omonima azienda specializzata nel campo delle soluzioni di conversion marketing e di commercio elettronico.

C'è quindi tanto digitale nell'anima di OlivYou, e non a caso l'obiettivo che ha segnato il suo avvento sul mercato è stato subito molto chiaro: mettere a sistema (grazie a una piattaforma tecnologica) i migliori produttori artigiani di olio extravergine di oliva per offrire al consumatore finale una selezione di etichette di qualità a prezzi di frantoio, da acquistare direttamente online e con consegna direttamente a casa.Oggi il catalogo di OlivYou conta di circa 530 differenti oli extravergini provenienti da più di 100 produttori e fa leva sull'hub logistico alle porte di Milano dove l'olio viene conservato nelle migliori condizioni possibili per mantenerne intatte le sue proprietà (rigorosamente al buio e a temperatura controllata non superiore ai 18 gradi centigradi e al riparo da sbalzi termici) per essere poi spedito in tutta Italia e anche oltreconfine.

Loading...

Numeri alla mano, la startup ha chiuso il primo semestre del 2021 con una crescita del 56% degli ordini rispetto allo stesso periodo del 2020 e ha raggiunto quota 85mila utenti iscritti alla piattaforma, prevalentemente residenti al Centro Nord e nei grandi centri urbani ed equamente divisi fra le fasce di età comprese tra 25-44 anni sopra i 45 anni. Il target a livello economico, come conferma Boraso (che di OlivYou è anche il Ceo) al Sole24ore.com, è quello di «chiudere il 2021 a 600mila euro di ricavi, con una crescita del 120% rispetto all'anno precedente, sfruttando l'uscita dell'olio nuovo e il periodo natalizio».

Un risultato che, a detta dei diretti interessati, «sarebbe eccezionale», considerando anche il boom dell'e-commerce del food&beverage indotto dalla pandemia, e che farebbe da traino agli obiettivi fissati per il 2022 e oltre: 1,8 milioni di euro di fatturato, che dovrebbero diventare 10 milioni entro il 2025. Un salto triplo sui ricavi (già nei dodici mesi) che Boraso spiega con le vendite a regime in Europa e l'apertura delle spedizioni in tutto il mondo.

«Siamo molto ottimisti sull'estero, perché i primi ordini ricevuti in questi mesi, senza spingere particolarmente sul marketing e la comunicazione, hanno uno scontrino medio molto più alto della media italiana e questo grazie al fatto che sulla piattaforma si può fare letteralmente la spesa di tanti prodotti da dispensa made in Italy, e non solo dell'olio».

La missione di OlivYou, in ogni caso, rimarrà anche negli anni a venire quella di superare i limiti (nella distribuzione e nella cultura del prodotto) che ancora oggi condizionano in negativo il settore dell'olio di oliva in Italia, settore con 5mila frantoi e 850mila aziende coltivatrici da una parte e grandi industrie imbottigliatrici che comperano oli in Spagna, Turchia, Tunisia o in Africa per lavorarli e rivenderli sul mercato dall'altra. Senza dimenticare, ovviamente, gli oltre 700 differenti cultivar di olive che costituiscono il nostro ecosistema, patrimonio che, secondo Boraso, «non è ancora valorizzato e riconosciuto».